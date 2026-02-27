В сети появилось видео пуска украинской баллистической ракеты FP-7

FP-7 фактически повторяет подход Fire Point с FP-5 "Фламинго", упростить и убрать все дополнительные осложнения ради экономии самого ценного - времени и появления украинской баллистической ракеты военного времени.

В Fire Point показали видео пуска ракеты FP-7

Впервые публично продемонстрирован пуск украинской баллистической ракеты FP-7 от компании Fire Point, обнародованный генеральным конструктором и совладельцем компании Денисом Штилерманом.

На видео зафиксирован старт и первый этап полета ракеты, появление которой было анонсировано осенью 2025 года.

Напомним, что речь идет о ракете с заявленной дальностью полета до 200 км и боевой частью 150 кг. Ее максимальная скорость составляет до 1500 м/с (5400 км/ч), она может добиться высоты до 65 км, а общее время полета составляет 250 секунд. Заявленное отклонение от точки прицеливания — 14 метров.

Сама ракета, как открыто заявили разработчики, основана на зенитной ракете 48Н6 (была создана еще при СССР) от российского С-400.

Она сохраняла ее компоновку, аэродинамическое решение, но ее корпус изготовлен из композитного материала, также, конечно, у нее абсолютная другая "начинка", как электроника, так и топливо. В то же время, решение взять уже отработанную конструкцию за основу точно позволило сохранить самое главное — время.

В то же время, стоит обратить внимание на некоторые особенности украинской FP-7. В Fire Point, как и с FP-5 "Фламинго", пошли по пути ускорения работ путем упрощения. В частности, вместо штатного для 48Н6 или 5В55 решения с "холодным" или "минометным" стартом, когда ракету сначала вышибным зарядом подбрасывают на высоту в 30 метров, а затем она включает твердотопливный двигатель. У FP-7 старт обычный, "горячий". Поделиться

Также он осуществляется путем движения по направляющей, имеющей уклон, а не вертикально. Это также об упрощении и ускорении. Вдобавок создается впечатление, что сейчас рулевые поверхности не складываются. И это также об ускорении работ путем отказа от каких-либо осложнений.

Также сама пусковая FP-7 максимально упрощена и, как и в случае с "Фламинго", создана на базе стандартного прицепа. И в конце концов это не только о простоте, но и о маскировке пусковой. То есть вообще речь идет о баллистической ракете военного времени, с пониманием того, что переработать ее старт и вложить в транспортно-пусковой контейнер можно позже.

Отметим, что FP-7, как заявили в Fire Point, должна была пройти кодификацию до конца 2025 года или как минимум пройти все необходимые испытания для этого.