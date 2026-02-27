В сети появилось видео пуска украинской баллистической ракеты FP-7

FP-7 фактически повторяет подход Fire Point с FP-5 "Фламинго", упростить и убрать все дополнительные осложнения ради экономии самого ценного - времени и появления украинской баллистической ракеты военного времени.
Главные тезисы
- Украинская баллистическая ракета FP-7 разработана по принципу упрощения и ускорения процесса, повторяя подход Fire Point с FP-5 'Фламинго'.
- Ракета имеет внушительные характеристики, включая заявленную дальность полета до 200 км, боевую часть 150 кг и максимальную скорость до 1500 м/с.
В Fire Point показали видео пуска ракеты FP-7
Впервые публично продемонстрирован пуск украинской баллистической ракеты FP-7 от компании Fire Point, обнародованный генеральным конструктором и совладельцем компании Денисом Штилерманом.
На видео зафиксирован старт и первый этап полета ракеты, появление которой было анонсировано осенью 2025 года.
Вітаємо FP7) pic.twitter.com/FxgCHVHMET— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 27, 2026
Напомним, что речь идет о ракете с заявленной дальностью полета до 200 км и боевой частью 150 кг. Ее максимальная скорость составляет до 1500 м/с (5400 км/ч), она может добиться высоты до 65 км, а общее время полета составляет 250 секунд. Заявленное отклонение от точки прицеливания — 14 метров.
Сама ракета, как открыто заявили разработчики, основана на зенитной ракете 48Н6 (была создана еще при СССР) от российского С-400.
Она сохраняла ее компоновку, аэродинамическое решение, но ее корпус изготовлен из композитного материала, также, конечно, у нее абсолютная другая "начинка", как электроника, так и топливо. В то же время, решение взять уже отработанную конструкцию за основу точно позволило сохранить самое главное — время.
Также он осуществляется путем движения по направляющей, имеющей уклон, а не вертикально. Это также об упрощении и ускорении. Вдобавок создается впечатление, что сейчас рулевые поверхности не складываются. И это также об ускорении работ путем отказа от каких-либо осложнений.
Также сама пусковая FP-7 максимально упрощена и, как и в случае с "Фламинго", создана на базе стандартного прицепа. И в конце концов это не только о простоте, но и о маскировке пусковой. То есть вообще речь идет о баллистической ракете военного времени, с пониманием того, что переработать ее старт и вложить в транспортно-пусковой контейнер можно позже.
Отметим, что FP-7, как заявили в Fire Point, должна была пройти кодификацию до конца 2025 года или как минимум пройти все необходимые испытания для этого.
