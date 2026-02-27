У мережі з'явилося відео пуску української балістичної ракети FP-7

У Fire Point показали відео пуску ракети FP-7

Уперше публічно продемонстровано пуск української балістичної ракети FP-7 від компанії Fire Point, який був оприлюднений генеральним конструктором та співвласником компанії Денисом Штілерманом.

На відео зафіксовано старт та перший етап польоту ракети, поява якої була анонсована восени 2025 року.

Нагадаємо, що мова йде про ракету із заявленою дальністю польоту до 200 км та бойовою частиною у 150 кг. Її максимальна швидкість складає до 1500 м/с (5400 км/год), вона може досягти висоти до 65 км, а загальний час польоту складає 250 секунд. Заявлене відхилення від точки прицілювання - 14 метрів.

Сама ракета, як відкрито заявили розробники, заснована на зенітній ракеті 48Н6 (була створена ще за часи СРСР) від російського С-400.

Вона зберігала її компонування, аеродинамічне рішення, але її корпус вироблений з композитного матеріалу, також звісно у неї абсолютна інша "начинка", як електроніка, так і паливо. Водночас рішення взяти вже відпрацьовану конструкцію за основу точно дозволило зберегти найголовніше - час.

Водночас варто звернути увагу на деякі особливості української FP-7. У Fire Point, як і з FP-5 "Фламінго", пішли шляхом прискорення робіт шляхом спрощення. Зокрема замість штатного для 48Н6 чи 5В55 рішення з "холодним" або "мінометним" стартом, коли ракету спочатку вишибним зарядом підкидають на висоту у 30 метрів, а потім вона вмикає твердопаливний двигун. У FP-7 старт звичайний, "гарячий". Поширити

Також він здійснюється шляхом руху по направляючій, що має ухил, а не вертикально. Це також про спрощення і пришвидшення. На додачу складається враження, що наразі рульові поверхні не складаються. І це також про прискорення робіт шляхом відмови від будь-яких ускладнень.

Також сама пускова FP-7 максимально спрощена та, як і у випадку з "Фламінго" створена на базі стандартного причепу. І зрештою це не лише про простоту, це про маскування пускової. Тобто загалом мова йде про балістичну ракету воєнного часу, з розумінням того, що переробити її старт та вкласти у транспортно-пусковий контейнер можливо пізніше.

Зазначимо, що FP-7, як заявили у Fire Point, мала пройти кодифікацію до кінця 2025 року, або як мінімум, пройти всі необхідні випробування для цього.