В оккупированном Севастополе в Крыму местная жительница попыталась поджечь здание российского военкомата.
Местная хотела устроить "хлопок" в Крыму
По информации источников, инцидент произошел 11 ноября около 19:00 по местному времени.
Согласно сообщению, 62-летняя жительница Севастополя Наталья подошла к российскому военкомату на улице Ленина, 41, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в дверь здания, после чего начался пожар.
Российские СМИ утверждают, что возгорание было ликвидировано, а женщину задержали.
"Крым.Реалии" пишут, что силовики РФ и российские военные официально не сообщали об этом инциденте.
В Крыму мобилизованные россияне убили своего полковника
Как удалось узнать Главному управлению разведки, событие произошло 1 ноября 2023 во временно оккупированном Симферополе.
Кроме того, отмечается, что уже 7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от причиненных ему травм.
Согласно данным украинской разведки, подозреваемые в убийстве полковника мобилизованные россияне еще 1 ноября быстро переоделись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе и скрылись в краснодарском крае РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-