В оккупированном Севастополе в Крыму местная жительница попыталась поджечь здание российского военкомата.

Местная хотела устроить "хлопок" в Крыму

По информации источников, инцидент произошел 11 ноября около 19:00 по местному времени.

Согласно сообщению, 62-летняя жительница Севастополя Наталья подошла к российскому военкомату на улице Ленина, 41, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в дверь здания, после чего начался пожар.

Российские СМИ утверждают, что возгорание было ликвидировано, а женщину задержали.

"Крым.Реалии" пишут, что силовики РФ и российские военные официально не сообщали об этом инциденте.

В Крыму мобилизованные россияне убили своего полковника

Как удалось узнать Главному управлению разведки, событие произошло 1 ноября 2023 во временно оккупированном Симферополе.

Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8 армию южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику Мусурбекову. Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка, говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, отмечается, что уже 7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от причиненных ему травм.

Согласно данным украинской разведки, подозреваемые в убийстве полковника мобилизованные россияне еще 1 ноября быстро переоделись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе и скрылись в краснодарском крае РФ.