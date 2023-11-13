У Севастополі місцева намагалася спалити військкомат окупантів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Севастополі місцева намагалася спалити військкомат окупантів РФ

Армія РФ
Джерело:  Крим.Реалії

В окупованому Севастополі в Криму місцева жителька спробувала підпалити будівлю російського військкомату.

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За інформацією джерел видання, інцидент стався 11 листопада близько 19:00 за місцевим часом.

Згідно з повідомленням, 62-річна жителька Севастополя Наталя підійшла до російського військкомату на вулиці Леніна, 41, дістала з сумки пляшку із запальною сумішшю і кинула її у двері будівлі, після чого почалася пожежа. 

Російські ЗМІ стверджують, що загоряння було ліквідовано, а жінку затримали.

"Крим.Реалії" пишуть, що силовики РФ і російські військові офіційно не повідомляли про цей інцидент.

У Криму мобілізовані росіяни вбили свого полковника

Як вдалося дізнатися Головному управлінню розвідки, подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.

 Група мобілізованих солдатів 20-ї  мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову. Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку, - йдеться в повідомленні.

 Окрім того, наголошується, що уже 7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від завданих йому травм.

Згідно з даними української розвідки, підозрювані у вбивстві полковника мобілізовані росіяни ще 1 листопада швидко перевдягнулися в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю РФ.

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