В Северной Корее под угрозой тюремного заключения запретили приготовление популярного супа с сосисками из-за того, что это блюдо происходит из Южной Кореи.

Что известно о запрещении популярного супа с сосисками в КНДР

По информации журналистов издания со ссылкой на работницу рынка из северной провинции Янган, популярное в стране блюдо Будае-Джиге — острый суп с лапшой, сосисками, ветчиной, бобами и другими ингредиентами, происходящее из Южной Кореи, оказался под запретом в КНДР и теперь режим диктатора Ким Чен Ина угрожает за его приготовление отправлять в лагеря.

Суп попал в КНДР в 2017 году и быстро приобрел популярность.

Будет-джигэ

Каждый, кто продает его на улице или готовит дома, рискует попасть в трудовой лагерь.

Продажа будае-джиг на рынке прекратилась. Полиция и администрация рынка сказали, что все, кто будет пойман в продаже, будут закрыты, — отмечает работница. Поделиться

Какие еще абсурдные запреты действуют в КНДР

По информации "Радио Свободная Азия", в Северной Корее недавно ужесточили наказание за развод, официально не находящийся под запретом в стране.

Жители страны рассказывают, что еще недавно наказание за развод действовали только в отношении представителей супружеских пар, которые их инициировали, даже если это женщина, подвергавшаяся физическому насилию со стороны мужчины.

Но теперь, после оформления развода, обоим грозит заключение сроком от 1 до 6 месяцев.

Я ходила в народный суд округа Кимджонсук... где 12 человек получили решение о разводе. Сразу после приговора их перевели в уездный трудовой лагерь, — рассказала журналистам одна из местных жительниц. Поделиться

Женщина рассказала, что с 2020 года количество разводов стремительно увеличилось. С началом пандемии COVID-19 вся страна оказалась под локдауном, и большинству семей было очень тяжело зарабатывать на жизнь. Плохие экономические условия привели к распаду многих браков. Чтобы супружеские пары не разводились, правительство начало наказывать разведенных.