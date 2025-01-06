В Северной Корее под угрозой тюремного заключения запретили приготовление популярного супа с сосисками из-за того, что это блюдо происходит из Южной Кореи.
Главные тезисы
- В Северной Корее запретили приготовление популярного супа с сосисками из-за его происхождения из Южной Кореи, угрожая тюремным заключением.
- Ужесточение наказаний за развод свидетельствует о сложной экономической ситуации в Северной Корее и привело к увеличению количества разводов.
- Правительство Северной Кореи начало наказывать разведенных для предотвращения распада семей из-за плохих экономических условий.
- Абсурдные законы, как запрет на суп с сосисками и усиление наказаний за развод, свидетельствуют о строгом режиме в стране.
- Пандемия COVID-19 увеличила число разводов в Северной Корее, что привело к ужесточению наказаний и усилению контроля над разведенными.
Что известно о запрещении популярного супа с сосисками в КНДР
По информации журналистов издания со ссылкой на работницу рынка из северной провинции Янган, популярное в стране блюдо Будае-Джиге — острый суп с лапшой, сосисками, ветчиной, бобами и другими ингредиентами, происходящее из Южной Кореи, оказался под запретом в КНДР и теперь режим диктатора Ким Чен Ина угрожает за его приготовление отправлять в лагеря.
Суп попал в КНДР в 2017 году и быстро приобрел популярность.
Каждый, кто продает его на улице или готовит дома, рискует попасть в трудовой лагерь.
Какие еще абсурдные запреты действуют в КНДР
По информации "Радио Свободная Азия", в Северной Корее недавно ужесточили наказание за развод, официально не находящийся под запретом в стране.
Жители страны рассказывают, что еще недавно наказание за развод действовали только в отношении представителей супружеских пар, которые их инициировали, даже если это женщина, подвергавшаяся физическому насилию со стороны мужчины.
Но теперь, после оформления развода, обоим грозит заключение сроком от 1 до 6 месяцев.
Женщина рассказала, что с 2020 года количество разводов стремительно увеличилось. С началом пандемии COVID-19 вся страна оказалась под локдауном, и большинству семей было очень тяжело зарабатывать на жизнь. Плохие экономические условия привели к распаду многих браков. Чтобы супружеские пары не разводились, правительство начало наказывать разведенных.
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