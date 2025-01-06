У Північній Кореї під загрозою тюремного ув'язнення заборонили приготовування популярного супу з сосисками через те, що ця страва походить з Південної Кореї.

Що відомо про заборону популярного супу з сосисками у КНДР

За інформацією журналістів видання із посиланням на працівницю ринку з північної провінції Янган, популярна у країні страва Будае-джіґе — гострий суп з локшиною, сосисками, шинкою, бобами та іншими інгредієнтами, який походить з Південної Кореї, опинився під забороною у КНДР і тепер режим диктатора Ким Чен Ина погрожує за його приготування відправляти до таборів.

Суп потрапив до КНДР у 2017 році і швидко набув популярності.

Будае-джіґе

Кожен, хто продає його на вулиці або готує вдома, ризикує потрапити до трудового табору.

Продаж будае-джіґе на ринку припинився. Поліція та адміністрація ринку сказали, що всіх, хто буде спійманий у продажу, буде закрито, — зазначає працівниця. Поширити

Які ще абсурдні заборони діють у КНДР

За інформацією "Радіо Вільна Азія", у Північній Кореї нещодавно посилили покарання за розлучення, яке офіційно не перебуває під забороною у країні.

Жителі країни розповідають, що ще нещодавно покарання за розлучення діяли лише у відношенні лише представників подружніх пар, які їх ініціювали, навіть якщо це жінка, яка зазнавала фізичного насильства з боку чоловіка.

Але тепер, після оформлення розлучення, обом загрожує ув'язнення на строк від 1 до 6 місяців.

Я ходила до народного суду округу Кімджонсук... де 12 осіб отримали рішення про розлучення. Одразу після вироку їх перевели до повітового трудового табору, — розповіла журналістам видання одна з місцевих жительок. Поширити

Жінка розповіла, що з 2020 року кількість розлучень стрімко побільшала. З початком пандемії COVID-19 вся країна опинилася під локдауном, і більшості сімей було дуже важко заробляти на життя. Погані економічні умови призвели до розпаду багатьох шлюбів. Щоб подружні пари не розлучалися, уряд почав карати розлучених.