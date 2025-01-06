У Північній Кореї під загрозою тюремного ув'язнення заборонили приготовування популярного супу з сосисками через те, що ця страва походить з Південної Кореї.
Головні тези:
- В Північній Кореї заборонено приготування популярного супу з сосисками, який походить з Південної Кореї, під загрозою тюремного ув'язнення.
- Посилення покарань за розлучення у Північній Кореї: тепер після оформлення розлучення, обом загрожує ув'язнення на строк від 1 до 6 місяців.
- Економічні труднощі викликали зростання кількості розлучень у Північній Кореї, що призвело до посилення карантину розлучених пар.
- Уряд Північної Кореї почав карати розлучених, щоб запобігти розпаду сімей через погані економічні умови.
- Абсурдні закони в Північній Кореї: заборона популярного супу та посилення покарань за розлучення свідчать про жорсткий режим у цій країні.
Що відомо про заборону популярного супу з сосисками у КНДР
За інформацією журналістів видання із посиланням на працівницю ринку з північної провінції Янган, популярна у країні страва Будае-джіґе — гострий суп з локшиною, сосисками, шинкою, бобами та іншими інгредієнтами, який походить з Південної Кореї, опинився під забороною у КНДР і тепер режим диктатора Ким Чен Ина погрожує за його приготування відправляти до таборів.
Суп потрапив до КНДР у 2017 році і швидко набув популярності.
Кожен, хто продає його на вулиці або готує вдома, ризикує потрапити до трудового табору.
Які ще абсурдні заборони діють у КНДР
За інформацією "Радіо Вільна Азія", у Північній Кореї нещодавно посилили покарання за розлучення, яке офіційно не перебуває під забороною у країні.
Жителі країни розповідають, що ще нещодавно покарання за розлучення діяли лише у відношенні лише представників подружніх пар, які їх ініціювали, навіть якщо це жінка, яка зазнавала фізичного насильства з боку чоловіка.
Але тепер, після оформлення розлучення, обом загрожує ув'язнення на строк від 1 до 6 місяців.
Жінка розповіла, що з 2020 року кількість розлучень стрімко побільшала. З початком пандемії COVID-19 вся країна опинилася під локдауном, і більшості сімей було дуже важко заробляти на життя. Погані економічні умови призвели до розпаду багатьох шлюбів. Щоб подружні пари не розлучалися, уряд почав карати розлучених.
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