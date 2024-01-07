В Северной Корее пригрозили военным ударом в ответ на "провокации"

Северная Корея пригрозила военным ответом на "провокации" на фоне того, как третий день обстреливает буферную зону возле Южной Кореи.

Северная Корея угрожает ответом на провокации

Ким Йо Чен, сестра и ключевая союзница лидера Ким Чен Ина, заявила, что Северная Корея немедленно нанесет военный удар в ответ на любую провокацию.

Я еще раз ясно заявляю, что предохранитель спускового крючка Корейской народной армии (КНА) уже был спущен. Как уже было заявлено, КНА нанесет немедленный военный удар, если враг совершит даже незначительную провокацию, - заявила сестра диктатора. Поделиться

Согласно информации Южной Кореи, 7 января Северная Корея снова выпустила около 90 снарядов. В то же время армия КНДР заявила, что не представляет угрозы Южной Корее, поскольку стрельба проводится параллельно общей границе.

Армия КНДР уже третий день ведет обстрел береговой линии в районе островов на границе с Южной Кореей.

К слову, 5 января, КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе – Эпхендо и Пеньондо. Это заставило жителей островов эвакуироваться, а южнокорейских военных провести обучение с боевой стрельбой в ответ.

Что этому предшествовало

Как сообщают государственные СМИ Северной Кореи, новые громкие угрозы Ким Чен Ина прозвучали во время встречи с высшим офицерским составом армии КНДР.

Диктатор решил проанализировать ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и пришел к выводу, что он якобы ежедневно приближается к границе вооруженного конфликта.

На фоне этого Ким Чен Ин в очередной раз начал настаивать на "дальнейшем обострении заветного меча для защиты безопасности и мира КНДР".

Чем динамичнее развивается корейская революция, тем отчаяннее американские империалисты и клан Республики Корея (официальное название Южной Кореи – ред.) пытаются ее остановить, – цинично солгал диктатор. Поделиться

Кроме того, отмечается, что Ким Чен Ын призвал к смертельному удару и тотальному уничтожению указанных стран, если они, мол, отважатся на "военную конфронтацию и провокацию против КНДР".

По его словам, Северная Корея должна будет мобилизовать все самые жесткие силы и средства, "не колеблясь ни на минуту".