В Северной Корее пригрозили военным ударом в ответ на "провокации"
Категория
Мир
Дата публикации

В Северной Корее пригрозили военным ударом в ответ на "провокации"

Ким Йо Чен
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Источник:  Reuters

Северная Корея пригрозила военным ответом на "провокации" на фоне того, как третий день обстреливает буферную зону возле Южной Кореи.

Северная Корея угрожает ответом на провокации

Ким Йо Чен, сестра и ключевая союзница лидера Ким Чен Ина, заявила, что Северная Корея немедленно нанесет военный удар в ответ на любую провокацию.

Я еще раз ясно заявляю, что предохранитель спускового крючка Корейской народной армии (КНА) уже был спущен. Как уже было заявлено, КНА нанесет немедленный военный удар, если враг совершит даже незначительную провокацию, - заявила сестра диктатора.

Согласно информации Южной Кореи, 7 января Северная Корея снова выпустила около 90 снарядов. В то же время армия КНДР заявила, что не представляет угрозы Южной Корее, поскольку стрельба проводится параллельно общей границе.

Армия КНДР уже третий день ведет обстрел береговой линии в районе островов на границе с Южной Кореей.

К слову, 5 января, КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе – Эпхендо и Пеньондо. Это заставило жителей островов эвакуироваться, а южнокорейских военных провести обучение с боевой стрельбой в ответ.

Что этому предшествовало

Как сообщают государственные СМИ Северной Кореи, новые громкие угрозы Ким Чен Ина прозвучали во время встречи с высшим офицерским составом армии КНДР.

Диктатор решил проанализировать ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и пришел к выводу, что он якобы ежедневно приближается к границе вооруженного конфликта.

На фоне этого Ким Чен Ин в очередной раз начал настаивать на "дальнейшем обострении заветного меча для защиты безопасности и мира КНДР".

Чем динамичнее развивается корейская революция, тем отчаяннее американские империалисты и клан Республики Корея (официальное название Южной Кореи – ред.) пытаются ее остановить, – цинично солгал диктатор.

Кроме того, отмечается, что Ким Чен Ын призвал к смертельному удару и тотальному уничтожению указанных стран, если они, мол, отважатся на "военную конфронтацию и провокацию против КНДР".

По его словам, Северная Корея должна будет мобилизовать все самые жесткие силы и средства, "не колеблясь ни на минуту".

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