У Північній Кореї пригрозили військовим ударом у відповідь на "провокації"

Північна Корея пригрозила військовою відповіддю на "провокації" на тлі того, як третій день поспіль обстрілює буферну зону біля Південної Кореї.

Північна Корея погрожує відповіддю на провокації

Кім Йо Чен, сестра і ключова союзниця лідера Кім Чен Ина, заявила, що Північна Корея негайно завдасть військового удару у відповідь на будь-яку провокацію.

Я ще раз чітко заявляю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії (КНА) вже був спущений. Як вже було заявлено, КНА завдасть негайного військового удару, якщо ворог здійснить навіть незначну провокацію, - заявила сестра диктатора. Поширити

Згідно з інформацією Південної Кореї, 7 січня Північна Корея знову випустила близько 90 снарядів. Водночас армія КНДР заявила, що не становить загрози для Південної Кореї, оскільки стрілянина проводиться паралельно спільного кордону.

Армія КНДР вже третій день поспіль веде обстріл берегової лінії в районі островів на кордоні з Південною Кореєю.

До слова, 5 січня, КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо. Це змусило жителів островів евакуюватись, а південнокорейських військових провести навчання з бойовою стрільбою у відповідь.

Що цьому передувало

Як повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї, нові гучні погрози Кім Чен Ина пролунали під час його зустрічі з вищим офіцерським складом армії КНДР.

Диктатор виріши проаналізувати ситуацію з безпекою на Корейському півострові й дійшов висновку, що вона нібито щоденно наближається до межі збройного конфлікту.

На тлі цього Кім Чен Ин вкотре почав наполягати на "подальшому загостренні заповітного меча для захисту безпеки й миру КНДР".

Чим динамічніше розвивається корейська революція, тим відчайдушніше американські імперіалісти і клан Республіки Корея (офіційна назва Південної Кореї. – ред.) намагаються її зупинити, – цинічно збрехав диктатор. Поширити

Окрім того, наголошується, що Кім Чен Ин закликав до смертельного удару та тотального знищення вказаних країн, якщо вони, мовляв, наважаться на “військову конфронтацію й провокацію проти КНДР".

За його словами, Північна Корея повинна буде мобілізувати всі найжорсткіші сили і засоби, “не вагаючись ні на хвилину".