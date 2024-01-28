В Словакии снова лоббируют тему мирных переговоров между Украиной и Россией

Министр обороны Словакии Калиняк заявил, что ситуация на российско-украинском фронте заморожена, поэтому "нужно начинать говорить о мирных переговорах. К этому, по его мнению, должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США.

Словакия выступила за мирные переговоры между Украиной и РФ

Глава словацкого Министерства обороны Роберт Калиняк считает, что война в Украине не имеет военного решения и нуждается в мирных переговорах

Об этом сообщает Trend.

Как бы ни закончился конфликт, у Украины всегда будет граница с Россией. Он не уезжает. Мирные усилия – это то, что ей больше всего нужно, – заявил Роберт Калиняк. Поделиться

По его словам, сейчас ситуация на фронте заморожена, поэтому нужно начинать говорить о мирных переговорах. К этому должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США.

Также отмечается, что заместитель председателя комитета Национального совета по европейским делам Владимира Марцинкова считает, что "в интересах безопасности, экономических и политических Словакии, чтобы страна продолжала оставаться соседом Украины, а не России, и чтобы Украина предстала как демократическое и независимое государство".

По ее словам, планы президента России Путина шире, чем просто захват Украины. Поэтому чем успешнее Украина, тем дальше Россия от Словакии.

Отношения между Словакией и Украиной

23 января после очередного ракетного удара по Киеву премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в столице Украины "нет войны", а жизнь является "совершенно нормальной".

24 января спикер парламента Словакии и лидер коалиционной партии "Голос" Петер Пеллегрини заявил, что его страна не планирует полностью разрывать военные контракты с Украиной, несмотря на то, что правительство отказалось поставлять Киеву оружие и технику из составов своей армии.

24 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Ужгород и провел переговоры со своим украинским коллегой Денисом Шмигалем. Среди других договоренностей премьеры подписали заявление об усилении сотрудничества стран.