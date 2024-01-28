У Словаччині знову лобіюють тему мирних перемовин між Україною та Росією

Міністр оборони Словаччини Калиняк заявив, що ситуація на російсько-українському фронті наразі заморожена, тому "потрібно починати говорити про мирні перемовини. До цього, на його думку, мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.

Словаччина виступила за мирні перемовини між Україною та РФ

Очільник словацького Міністерства оборони Роберт Калиняк вважає, що війна в Україні не має військового вирішення і потребує мирних перемовин

Про це повідомляє Trend.

Як би не закінчився конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Він не від'їжджає. Мирні зусилля – це те, що їй найбільше потрібно, – заявив Роберт Калиняк. Поширити

За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена, тому "потрібно починати говорити про мирні перемовини. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США".

Також зазначається, що заступниця голови комітету Національної ради з європейських справ Володимира Марцінкова вважає, що "в безпекових, економічних і політичних інтересах Словаччини, щоб країна продовжувала залишатися сусідом України, а не Росії, і щоб Україна постала як демократична та незалежна держава".

За її словами, плани президента Росії Путіна ширші, ніж просто захоплення України. Тому чим успішніша Україна, тим далі Росія від Словаччини.

Відносини між Словаччиною та Україною

23 січня після чергового ракетного удару по Києву прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в столиці України "немає війни", а життя є "абсолютно нормальним".

24 січня спікер парламенту Словаччини та лідер коаліційної партії "Голос" Петер Пеллегріні заявив, що його країна не планує повністю розривати військові контракти з Україною, попри те, що уряд відмовився постачати Києву зброю та техніку зі складів своєї армії.

24 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав в Ужгород та провів переговори зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. З-поміж інших домовленостей прем'єри підписали заяву про посилення співпраці країн.