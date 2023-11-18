В Смоленской области РФ беспилотник атаковал авиазавод

В России заявили, что утром 18 ноября якобы сбили беспилотник. Он упал и взорвался на крыше цеха на территории "Смоленского авиационного завода".

Беспилотник упал на российский авиазавод

По данным российского Телеграмм-канала «База», около 8 утра 18 ноября БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на территорию «Смоленского Авиационного завода», после чего пробил крышу цеха и взорвался. Начался пожар, который быстро был ликвидирован.

Никто не пострадал. Повредилась только кровля – в ней осталась метровая пробоина. Поделиться

Позже губернатор Смоленской области сообщил, что ПВО сбили украинские беспилотники самолетного типа в Заднепровском районе и на территории Смоленского района.

Также о "сбитом украинском беспилотнике" сообщил губернатор Брянской области.

Атаки беспилотников в Крыму и РФ

Во временно оккупированном Крыму 16 ноября заявили об атаке "украинских" беспилотников, по которым якобы успешно отработало российское ПВО.

29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, где вспыхнул пожар.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

16 ноября росСМИ заявили, что в РФ приняли меры по защите критической инфраструктуры и усилили ПВО в Московской и 16 других областях.