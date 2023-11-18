У Смоленський області РФ безпілотник атакував авіазавод

У Росії завили, що зранку 18 листопада нібито збили безпілотник. Він впав та вибухнув на даху цеху на території "Смоленського Авіаційного заводу".

Безпілотник впав на російський авіазавод

За даними російського Телеграм-каналу «База», близько 8-ї ранку 18 листопада БПЛА був подавлений силами РЕБ і впав на територію «Смоленського Авіаційного заводу», після чого пробив дах цеху та вибухнув. Почалася пожежа, яку швидко ліквідували.

Ніхто не постраждав. Пошкодилася лише покрівля - в ній залишилася метрова пробоїна. Поширити

Пізніше губернатор Смоленської області повідомив, що ППО збили українські безпілотники літакового типу у Задніпровському районі та на території Смоленського району.

Також про "збитий український безпілотник" повідомив губернатор Брянської області.

Атаки безпілотників в Криму та РФ

У тимчасово окупованому Криму 16 листопада заявили про атаку "українських" безпілотників, по яких нібито успішно відпрацювала російська ППО.

29 жовтня безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, де спалахнула пожежа.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

16 листопада росЗМІ заявили, що у РФ вжили заходів щодо захисту критичної інфраструктури й посилили ППО в Московській і 16 інших областях.