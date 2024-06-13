В соцсети X заработала функция "скрытых лайков"

Ранее скрыть свои брани от других пользователей могли только подписчики X Premium.

С помощью новой функции соцсети X хочет защитить общественный имидж пользователей

Соцсеть X (бывший Twitter — ред) начинает внедрять функцию "скрытых лайков" для всех пользователей.

Нововведение подтвердил Илон Маск, заявив, что вкладка "Нравится" в профилях пользователей скоро исчезнет.

Таким образом компания хочет защитить общественный имидж пользователей, поскольку "многие люди чувствуют себя смущенными" из-за того, что им нравится "острый" контент.

Ранее скрыть свои "лайки" от других пользователей могли только обладатели премиум-аккаунтов в X.

Для авторов твитов изменений не будет: они по-прежнему смогут узнать, кому понравилась их публикация, и количество ругательств, но им не будут видны ругательства людей в чужих публикациях. Внедрение этого изменения уже началось.

Владелец соцсети считает, что такая информация визуально загромождает контент, и вместо этого следует уделить больше внимания просмотрам публикаций (их еще называют "показы").

Стоит отметить, что до того, как Илон Маск купил Twitter, бывшие руководители развивали идею "дизлайков" по аналогии с Reddit - там пользователи могут ругать или дизлайкать каждый комментарий, и это не влияет на то, насколько высоко он поднимается в треде. Предполагалось, что это должно положительно сказываться на качестве бесед.

Starlink для Украины. Пентагон продлил контракт с Маском

Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Командования космических систем Бонни Пойндекстера, Космические силы США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 млн дол. Контракт обеспечивает доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.

Ранее Пентагон заявлял, что его контракт с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине стоит 23 млн долларов.