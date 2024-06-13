В соцсети X заработала функция "скрытых лайков"
Категория
Технологии
Дата публикации

В соцсети X заработала функция "скрытых лайков"

Соцсеть X
Читати українською
Источник:  The Verge

Ранее скрыть свои брани от других пользователей могли только подписчики X Premium.

Главные тезисы

  • Илон Маск подтвердил планы удаления вкладки Нравится из профилей пользователей в ближайшем будущем.
  • Эта функция предназначена для уменьшения влияния «острого» контента на пользователей и улучшения их впечатления от соцсети.
  • Скрытые лайки станут доступны всем пользователям, не только владельцам премиум-аккаунтов, с целью создания более комфортной среды.
  • Идея внедрения «скрытых ругательств» в соцсети X возникла для содействия более качественным интеракциям между пользователями.

С помощью новой функции соцсети X хочет защитить общественный имидж пользователей

Соцсеть X (бывший Twitter — ред) начинает внедрять функцию "скрытых лайков" для всех пользователей.

Нововведение подтвердил Илон Маск, заявив, что вкладка "Нравится" в профилях пользователей скоро исчезнет.

Таким образом компания хочет защитить общественный имидж пользователей, поскольку "многие люди чувствуют себя смущенными" из-за того, что им нравится "острый" контент.

Ранее скрыть свои "лайки" от других пользователей могли только обладатели премиум-аккаунтов в X.

Для авторов твитов изменений не будет: они по-прежнему смогут узнать, кому понравилась их публикация, и количество ругательств, но им не будут видны ругательства людей в чужих публикациях. Внедрение этого изменения уже началось.

Владелец соцсети считает, что такая информация визуально загромождает контент, и вместо этого следует уделить больше внимания просмотрам публикаций (их еще называют "показы").

Стоит отметить, что до того, как Илон Маск купил Twitter, бывшие руководители развивали идею "дизлайков" по аналогии с Reddit - там пользователи могут ругать или дизлайкать каждый комментарий, и это не влияет на то, насколько высоко он поднимается в треде. Предполагалось, что это должно положительно сказываться на качестве бесед.

Starlink для Украины. Пентагон продлил контракт с Маском

Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Командования космических систем Бонни Пойндекстера, Космические силы США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 млн дол. Контракт обеспечивает доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.

Ранее Пентагон заявлял, что его контракт с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине стоит 23 млн долларов.

Сообщалось, что контракт на поставку коммуникационных терминалов Starlink от SpaceX действует с июня прошлого года до мая нынешнего года.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В соцсети Х запускают аудио- и видеозвонки
X
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики FT прогнозируют банкротство соцсети X Илона Маска
Илон Маск
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Маск угрожает запретить устройства Apple в своих компаниях
Маск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?