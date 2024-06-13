У соцмережі X запрацювала функція “прихованих лайків”

Раніше приховати свої лайки від інших користувачів могли лише підписники X Premium.

За допомогою нової функції соцмережа X хоче захистити суспільний імідж користувачів

Соцмережа X (колишній Twitter — ред) починає впроваджувати функцію "приватних лайків" для всіх користувачів.

Нововведення підтвердив Ілон Маск, заявивши, що вкладка "Подобається" в профілях користувачів незабаром зникне.

У такий спосіб компанія хоче захистити суспільний імідж користувачів, оскільки "багато людей почуваються збентеженими" через те, що їм подобається "гострий" контент.

Раніше приховати свої "лайки" від інших користувачів могли лише власники преміум-акаунтів у X.

Для авторів твітів змін не буде: вони, як і раніше, зможуть дізнатися, кому сподобалася їхня публікація, і кількість лайків, але їм не буде видно лайки людей у чужих публікаціях. Впровадження цієї зміни вже почалося.

Власник соцмережі вважає, що така інформація візуально захаращує контент, і замість цього варто приділити більше уваги переглядам публікацій (їх ще називають "покази").

Варто зазначити, що до того, як Ілон Маск купив Twitter, колишні керівники розвивали ідею "дизлайків" за аналогією з Reddit — там користувачі можуть лайкати або дизлайкати кожен коментар, і це не впливає на те, наскільки високо він підіймається в треді. Передбачалося, що це мало б позитивно позначатися на якості бесід.

Starlink для України. Пентагон продовжив контракт із Маском

Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців.

Як ідеться в заяві прессекретаря Командування космічних систем Бонні Пойндекстер, Космічні сили США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 млн дол. Контракт забезпечує доступ до Starlink, апаратури та підтримки клієнтів на узгоджених умовах.

Раніше Пентагон заявляв, що його контракт із компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні коштує 23 млн дол.