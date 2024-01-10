В Шойгу заявили об атаке дрона вблизи аэродрома "Энгельс"

Россияне заявили, что якобы сбили дрон в Саратовской области. Там находится аэродром "Энгельс".
В РФ жалуются на новую атаку дрона
Российское Минобороны утверждает, что ночью 10 января противовоздушная оборона якобы уничтожила беспилотник. Традиционно россияне обвинили Украину в "террористической атаке".
При этом губернатор Саратовской области отмечает, что беспилотник самолетного типа якобы был сбит над территорией Энгельского района.
Добавим, что в Энгельсе находится аэродром "Энгельс", там базируются стратегические бомбардировщики РФ. В сети сообщают, что в Энгельсе дислоцируются 121 гвардейский Севастопольский и 184 тяжелые бомбардировочные авиационные полки.
Они вооружены тяжелыми бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.
Предыдущие атаки по аэродромам РФ
5 декабря 2022 авиабазы Энгельс и Дягилево были атакованы, как утверждает российское Министерство обороны, реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства, модифицированными Украиной для перевозки взрывчатки.
Эти атаки привели к повреждению по меньшей мере стратегического бомбардировщика Ту-22М3 (Backfire-C) и бомбардировщика Ту-95МС "Медведь" (Bear-H).
Министерство обороны Великобритании 29 декабря предположило, что одной из причин, почему украинские беспилотники смогли зайти так глубоко в российское воздушное пространство, является то, что Москва переместила значительную часть своих средств противовоздушной обороны в Украину.
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