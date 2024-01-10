В Шойгу заявили об атаке дрона вблизи аэродрома "Энгельс"

Россияне заявили, что якобы сбили дрон в Саратовской области. Там находится аэродром "Энгельс".

В РФ жалуются на новую атаку дрона

Российское Минобороны утверждает, что ночью 10 января противовоздушная оборона якобы уничтожила беспилотник. Традиционно россияне обвинили Украину в "террористической атаке".

При этом губернатор Саратовской области отмечает, что беспилотник самолетного типа якобы был сбит над территорией Энгельского района.

Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населённых пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме, – написал Бусаргин в своем Telegram-канале. Поделиться

Добавим, что в Энгельсе находится аэродром "Энгельс", там базируются стратегические бомбардировщики РФ. В сети сообщают, что в Энгельсе дислоцируются 121 гвардейский Севастопольский и 184 тяжелые бомбардировочные авиационные полки.

Они вооружены тяжелыми бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Предыдущие атаки по аэродромам РФ

5 декабря 2022 авиабазы Энгельс и Дягилево были атакованы, как утверждает российское Министерство обороны, реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства, модифицированными Украиной для перевозки взрывчатки.

Эти атаки привели к повреждению по меньшей мере стратегического бомбардировщика Ту-22М3 (Backfire-C) и бомбардировщика Ту-95МС "Медведь" (Bear-H).

Министерство обороны Великобритании 29 декабря предположило, что одной из причин, почему украинские беспилотники смогли зайти так глубоко в российское воздушное пространство, является то, что Москва переместила значительную часть своих средств противовоздушной обороны в Украину.