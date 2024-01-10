У Шойгу заявили про атаку дрона поблизу аеродрому "Енгельс"

Росіяни заявили, що нібито збили дрон у Саратовській області. Там знаходиться аеродром "Енгельс".
У РФ скаржаться на нову атака дрона
Російське Міноборони стверджує, що вночі 10 січня протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник. Традиційно росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".
При цьому губернатор Саратовської області наголошує, що безпілотник літакового типу нібито збили над територією Енгельського району.
Додамо, що в Енгельсі знаходиться аеродром "Енгельс", там базуються стратегічні бомбардувальники РФ. У мережі повідомляють, що в Енгельсі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки.
Вони мають на озброєнні важкі бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.
Попередні атаки по аеродромах РФ
5 грудня 2022 року авіабази Енгельс і Дягілєво були атаковані, як стверджує російське Міністерство оборони, реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва, модифікованими Україною для перевезення вибухівки
. Ці атаки призвели до пошкодження щонайменше стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 (Backfire-C) і бомбардувальника Ту-95МС "Ведмідь" (Bear-H).
Міністерство оборони Великої Британії 29 грудня припустило, що однією з причин, чому українські безпілотники змогли зайти так глибоко в російський повітряний простір, є те, що Москва перемістила значну частину своїх засобів протиповітряної оборони в Україну.
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