У Шойгу заявили про атаку дрона поблизу аеродрому "Енгельс"

Росіяни заявили, що нібито збили дрон у Саратовській області. Там знаходиться аеродром "Енгельс".

У РФ скаржаться на нову атака дрона

Російське Міноборони стверджує, що вночі 10 січня протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник. Традиційно росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".

При цьому губернатор Саратовської області наголошує, що безпілотник літакового типу нібито збили над територією Енгельського району.

Ніхто не постраждав. Наслідків для інфраструктури населених пунктів немає. Усі об'єкти працюють у штатному режимі, — написав Бусаргін у своєму Telegram-каналі. Поширити

Додамо, що в Енгельсі знаходиться аеродром "Енгельс", там базуються стратегічні бомбардувальники РФ. У мережі повідомляють, що в Енгельсі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки.

Вони мають на озброєнні важкі бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Попередні атаки по аеродромах РФ

5 грудня 2022 року авіабази Енгельс і Дягілєво були атаковані, як стверджує російське Міністерство оборони, реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва, модифікованими Україною для перевезення вибухівки

. Ці атаки призвели до пошкодження щонайменше стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 (Backfire-C) і бомбардувальника Ту-95МС "Ведмідь" (Bear-H).

Міністерство оборони Великої Британії 29 грудня припустило, що однією з причин, чому українські безпілотники змогли зайти так глибоко в російський повітряний простір, є те, що Москва перемістила значну частину своїх засобів протиповітряної оборони в Україну.