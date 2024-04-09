Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин делает все возможное для дестабилизации демократии и общества в Молдове. С этой целью он очень активно использует пророссийские силы внутри страны.

Молдова стала новой целью Путина после Украины

По словам аналитиков, главная цель российского диктатора — воспрепятствовать вступлению Молдовы в Европейский Союз или даже оправдать будущие гибридные или обычные операции против этой страны.

Американские специалисты обращают внимание на то, что "губернатор" пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул снова врет о том, что румынские чиновники контролируют молдавское правительство.

По указанию Кремля она пытается дискредитировать суверенитет европейских прозападных правительств.

Более того, по ее словам, если Гагаузия начнет процесс отделения от Молдовы, реакция будет не только со стороны молдавского правительства в Кишиневе, но и с Бухареста (Румыния), которое "контролирует" молдавские власти, имея в виду, что Молдова не является суверенным государством. Поделиться

Больше о ситуации и настроениях в Молдове можно узнать из спецвыпуска online.ua:

Путин может искать повод для ввода войск в Молдову

Что важно понимать, еще 5 апреля Гуцул начала утверждать, что Гагаузия "немедленно" приступит к выходу из состава Молдовы, если Молдова объединится с Румынией.

По убеждению американских аналитиков, последние громкие заявления приспешницы Путина на РосТВ, вполне возможно, направлены на создание условий для оправдания потенциальной будущей российской агрессии против Молдовы.

Существует высокая вероятность того, что диктатор Путин рассматривает свои усилия в Молдове как часть более широкого экзистенциального геополитического конфликта России с Западом.

К слову, в Москве также раздаются лживые заявления о том, что западные лидеры каким-то образом руководят политикой национальной безопасности правительства Армении.