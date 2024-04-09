Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін наразі робить усе можливе для дестабілізації демократії та суспільства у Молдові. Для цього він вкрай активно використовує проросійські сили всередині країни.

Молдова стала новою ціллю Путіна після України

За словами аналітиків, головна ціль російського диктатора — перешкодити вступу Молдови до Європейського Союзу або навіть виправдати майбутні гібридні або звичайні операції проти цієї країни.

Американські фахівці звертають увагу на те, що “губернаторка” проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул натякнула на те, що румунські чиновники контролюють молдовський уряд.

За вказівкою Кремля вона намагається дискредитувати суверенітет європейських прозахідних урядів.

Ба більше, Гуцул також продовжу цинічно брехати. За її словами, якщо Гагаузія почне процес відділення від Молдови, реакція буде не тільки з боку молдовського уряду в Кишиневі, але й з Бухареста (Румунія), який, за словами Гуцул, "контролює" молдовську владу, маючи на увазі, що Молдова не є суверенною державою. Поширити

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Путін може шукати привід для введення військ в Молдову.

Що важливо розуміти, ще 5 квітня Гуцул почала стверджувати, що Гагаузія "негайно" розпочне процес виходу зі складу Молдови, якщо Молдова об'єднається з Румунією.

На переконання американських аналітиків, останні гучні заяви поплічниці Путіна на росТБ, цілком можливо, спрямоване на створення умов для виправдання потенційної майбутньої російської агресії проти Молдови.

Існує висока ймовірність того, що диктатор Путін розглядає свої зусилля в Молдові як частину ширшого екзистенційного геополітичного конфлікту Росії із Заходом.

До слова, у Москві також лунають брехливі заяви про те, що західні лідери якимось чином керують політикою національної безпеки уряду Вірменії.