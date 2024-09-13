В США вручили антипод Нобелевской премии Шнобелевскую премию за самые удивительные научные идеи представителям из разных стран мира.

Кто в этом году стал лауреатом Шнобелевской премии

Отмечается, что одну из десяти наград в разных научных областях посмертно получил американский психолог и бывший профессор из Гарварда Б. Ф. Скиннер.

В частности, еще в 1960 году Скиннер предложил использовать голубей для управления ракетами класса "воздух-земля".

Ученый предлагал разместить живых голубей внутри ракеты, которая могла бы отслеживать наземные и морские цели.

Вручение Шнобелевской премии

Награда также была вручена ученым из Токийского медицинского и стоматологического университета, которые проводили исследования относительно того, что свиньи и грызуны способны дышать через анус.

Так, в рамках исследования японские ученые натирали слизистую прямой кишки, чтобы вызвать воспаление и увеличить приток крови с целью повысить эффективность поступления кислорода.

При этом подчеркивается, что исследователи рассчитывают опробовать свой подход на людях.

2022 в Амстердамском университете исследователи хотели выяснить, как частицы, известные как "активная материя", могут двигаться самостоятельно.

В своем исследовании ученые использовали червей, которых напоили этанолом.

Ради эксперимента черви представляли собой следующие виды частиц. Исследователи смогли отсортировать червей по степени их активности и впервые отсортировать активную материю.

Еще одно удивительное исследование было проведено в 2004 году. Доктор Джеймс Ляо из Гарварда хотел выяснить, сколько энергии нужно форели, чтобы плавать в бурной воде.

Для этого он вставил в мышцы мертвой рыбы проволочные электроды и смоделировал компьютерные модели движений. Он обнаружил, что рыбы в неспокойной воде больше плывут по течению, чем против.

Что известно о целях вручения Шнобелевской премии