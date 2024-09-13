В США объявили победителей Шнобелевской премии за самые абсурдные идеи
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В США объявили победителей Шнобелевской премии за самые абсурдные идеи

Шнобелевская премия
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Источник:  The Independent

В США вручили антипод Нобелевской премии Шнобелевскую премию за самые удивительные научные идеи представителям из разных стран мира.

Главные тезисы

  • Шнобелевская премия вручается за наиболее абсурдные научные идеи и исследования в различных областях.
  • Лауреатом 2022 года стал американский психолог Б. Ф. Скиннер за идею использования голубей для ракет класса “воздух-земля”.
  • Исследования ученых из разных стран, таких как Япония и США, в рамках Шнобелевской премии вызывают улыбку, но призывают к размышлениям о потенциальных научных выводах.
  • Цель вручения Шнобелевской премии — подчеркнуть важность нестандартного мышления и неожиданных открытий в науке.
  • Шнобелевская премия является юмористической пародией на Нобелевскую премию и отмечает работы, которые способны вызвать смех и заставить задуматься.

Кто в этом году стал лауреатом Шнобелевской премии

Отмечается, что одну из десяти наград в разных научных областях посмертно получил американский психолог и бывший профессор из Гарварда Б. Ф. Скиннер.

В частности, еще в 1960 году Скиннер предложил использовать голубей для управления ракетами класса "воздух-земля".

Ученый предлагал разместить живых голубей внутри ракеты, которая могла бы отслеживать наземные и морские цели.

В США объявили лауреатов Шнобелевской премии
Вручение Шнобелевской премии

Награда также была вручена ученым из Токийского медицинского и стоматологического университета, которые проводили исследования относительно того, что свиньи и грызуны способны дышать через анус.

Так, в рамках исследования японские ученые натирали слизистую прямой кишки, чтобы вызвать воспаление и увеличить приток крови с целью повысить эффективность поступления кислорода.

При этом подчеркивается, что исследователи рассчитывают опробовать свой подход на людях.

2022 в Амстердамском университете исследователи хотели выяснить, как частицы, известные как "активная материя", могут двигаться самостоятельно.

В своем исследовании ученые использовали червей, которых напоили этанолом.

Ради эксперимента черви представляли собой следующие виды частиц. Исследователи смогли отсортировать червей по степени их активности и впервые отсортировать активную материю.

Еще одно удивительное исследование было проведено в 2004 году. Доктор Джеймс Ляо из Гарварда хотел выяснить, сколько энергии нужно форели, чтобы плавать в бурной воде.

Для этого он вставил в мышцы мертвой рыбы проволочные электроды и смоделировал компьютерные модели движений. Он обнаружил, что рыбы в неспокойной воде больше плывут по течению, чем против.

Что известно о целях вручения Шнобелевской премии

Шнобелевская премия — это юмористическая пародия на Нобелевскую премию, которую вручают за необычные и забавные научные исследования. Премия отмечает работы, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься. Основная цель — подчеркнуть важность нестандартного мышления и неожиданных открытий, которые могут показаться абсурдными, но часто поднимают интересные вопросы или ведут к серьезным научным выводам.

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