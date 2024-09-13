У США вручили антипод Нобелівської премії Шнобелівську премію за найбільш дивні наукові ідеї представникам з різних країн світу.
Головні тези:
- Шнобелівська премія вручається за найбільш абсурдні наукові ідеї та дослідження у різних галузях.
- Лауреатом 2022 року став американський психолог Б. Ф. Скіннер за ідею використання голубів для ракет класу “повітря-земля”.
- Переможцями також стали науковці з Токійського університету за дослідження, яке стверджує, що свині та гризуни можуть дихати через анус.
- Вручення Шнобелівської премії підкреслює важливість нестандартного мислення та несподіваних відкриттів у науці.
- Шнобелівська премія викликає сміх, але також змушує задуматися над абсурдними концепціями, які можуть призвести до серйозних наукових висновків.
Хто у цьому році став лауреатом Шнобелівської премії
Зазначається, що одну з десяти нагород у різних наукових галузях посмертно отримав американський психолог і колишній професор з Гарварду Б. Ф. Скіннер.
Зокрема, ще у 1960 році Скіннер запропонував використовувати голубів для керування ракетами класу "повітря-земля".
Науковець пропонував розмістити живих голубів всередині ракети, яка могла б відстежувати наземні та морські цілі.
Нагороду також було вручено науковцям з Токійського медичного і стоматологічного університету, які проводили дослідження стосовно того, що свині та гризуни здатні дихати через анус.
Так, у рамках дослідження японські науковці натирали слизову оболонку прямої кишки аби викликати запалення та збільшити притік крові з метою підвищити ефективність надходження кисню.
При цьому підкреслюється, що дослідники розраховують випробувати свій підхід на людях.
2022 року в Амстердамському університеті дослідники хотіли з'ясувати, як частинки, відомі як "активна матерія", можуть рухатися самостійно.
У своєму дослідженні науковці використали черв'яків, яких напоїли етанолом.
Заради експерименту черв'яки являли собою такі види частинок. Дослідники змогли відсортувати черв'яків за рівнем їхньої активності та вперше відсортувати активну матерію.
Ще одне дивне дослідження було проведено 2004 року. Доктор Джеймс Ляо з Гарварду хотів з'ясувати, скільки енергії потрібно форелі, щоб плавати в бурхливій воді.
Для цього він вставив у м'язи мертвої риби дротяні електроди і змоделював комп'ютерні моделі рухів. Він виявив, що риби в неспокійній воді більше пливуть за течією, ніж проти.
Що відомо про мету вручення Шнобелівської премії
Шнобелівська премія — це гумористична пародія на Нобелівську премію, яку вручають за незвичайні та кумедні наукові дослідження. Премія відзначає роботи, які спочатку викликають сміх, а потім змушують замислитися. Основна мета — підкреслити важливість нестандартного мислення і несподіваних відкриттів, які можуть здатися абсурдними, але часто порушують цікаві питання або ведуть до серйозних наукових висновків.
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