У США вручили антипод Нобелівської премії Шнобелівську премію за найбільш дивні наукові ідеї представникам з різних країн світу.

Хто у цьому році став лауреатом Шнобелівської премії

Зазначається, що одну з десяти нагород у різних наукових галузях посмертно отримав американський психолог і колишній професор з Гарварду Б. Ф. Скіннер.

Зокрема, ще у 1960 році Скіннер запропонував використовувати голубів для керування ракетами класу "повітря-земля".

Науковець пропонував розмістити живих голубів всередині ракети, яка могла б відстежувати наземні та морські цілі.

Вручення Шнобелівської премії

Нагороду також було вручено науковцям з Токійського медичного і стоматологічного університету, які проводили дослідження стосовно того, що свині та гризуни здатні дихати через анус.

Так, у рамках дослідження японські науковці натирали слизову оболонку прямої кишки аби викликати запалення та збільшити притік крові з метою підвищити ефективність надходження кисню.

При цьому підкреслюється, що дослідники розраховують випробувати свій підхід на людях.

2022 року в Амстердамському університеті дослідники хотіли з'ясувати, як частинки, відомі як "активна матерія", можуть рухатися самостійно.

У своєму дослідженні науковці використали черв'яків, яких напоїли етанолом.

Заради експерименту черв'яки являли собою такі види частинок. Дослідники змогли відсортувати черв'яків за рівнем їхньої активності та вперше відсортувати активну матерію.

Ще одне дивне дослідження було проведено 2004 року. Доктор Джеймс Ляо з Гарварду хотів з'ясувати, скільки енергії потрібно форелі, щоб плавати в бурхливій воді.

Для цього він вставив у м'язи мертвої риби дротяні електроди і змоделював комп'ютерні моделі рухів. Він виявив, що риби в неспокійній воді більше пливуть за течією, ніж проти.

Що відомо про мету вручення Шнобелівської премії