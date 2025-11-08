В США отменили рекордное количество авиарейсов — какая причина
В США отменили рекордное количество авиарейсов — какая причина

Источник:  AP

Ряд крупнейших авиаперевозчиков в США отменил тысячу рейсов из-за рекордно длинного шатдауна в стране.

Главные тезисы

  • Ряд крупнейших авиаперевозчиков в США отменил тысячу рейсов из-за рекордно длинного шатдауна в стране.
  • Продление шатдауна может привести к сокращению пропускной способности аэропортов на 10% и дополнительным отменам авиарейсов.
  • Авиадиспетчеры сталкиваются с финансовым давлением из-за невыплаты зарплат во время остановки работы правительства.

Шатдаун в США стал причиной отмены тысячи авиарейсов

Такое количество составляет 10% от всего авиасообщения США.

Ожидается, что на следующей неделе по приказу Федерального управления гражданской авиации будет отменено еще больше авиарейсов.

Как отмечается, это происходит потому, что авиадиспетчеры, которым не выплачивали зарплату почти месяц из-за затяжной остановки работы правительства, все чаще увольняются с работы из-за финансового давления.

Если шатдаун продолжится, то с каждой следующей неделей Федеральное управление гражданской авиации будет сокращать еще дополнительно 5% авиарейсов в стране, несмотря на повышение спроса на авиарейсы из-за приближающегося Дня благодарения.

Эти сокращения касаются только внутренних авиаперевозок в США. Американские авиакомпании ожидают ограниченных перебоев в работе в эти выходные и подчеркнули, что международные рейсы, как ожидается, не пострадают.

Министр транспорта Шон Даффи предупредил, что с утра 7 ноября пропускная способность авиаперевозок в 40 крупных аэропортах США сократится на 10% в случае продления шатдауна.

