В США отменили рекордное количество авиарейсов — какая причина

Шатдаун в США стал причиной отмены тысячи авиарейсов

Такое количество составляет 10% от всего авиасообщения США.

Ожидается, что на следующей неделе по приказу Федерального управления гражданской авиации будет отменено еще больше авиарейсов.

Как отмечается, это происходит потому, что авиадиспетчеры, которым не выплачивали зарплату почти месяц из-за затяжной остановки работы правительства, все чаще увольняются с работы из-за финансового давления.

Если шатдаун продолжится, то с каждой следующей неделей Федеральное управление гражданской авиации будет сокращать еще дополнительно 5% авиарейсов в стране, несмотря на повышение спроса на авиарейсы из-за приближающегося Дня благодарения. Поделиться

Эти сокращения касаются только внутренних авиаперевозок в США. Американские авиакомпании ожидают ограниченных перебоев в работе в эти выходные и подчеркнули, что международные рейсы, как ожидается, не пострадают.