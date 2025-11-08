У США скасували рекордну кількість авіарейсів — яка причина

Низка найбільших авіаперевізників у США скасувала тисячу рейсів через рекордно довгий шатдаун у країні.

Шатдаун у США став причиною скасування тисячі авіарейсів

Така кількість становить 10% від усього авіасполучення США.

Очікується, що наступного тижня за наказом Федерального управління цивільної авіації буде скасовано ще більше авіарейсів.

Як зазначається, це відбувається тому, що авіадиспетчери, яким не виплачували зарплату майже місяць через затяжну зупинку роботи уряду, все частіше звільняються з роботи через фінансовий тиск.

Якщо шатдаун продовжиться, то з кожним наступним тижнем Федеральне управління цивільної авіації скорочуватиме ще додатково 5% авіарейсів у країні, незважаючи на підвищення попиту на авіарейси через наближення Дня подяки. Поширити

Наразі ці скорочення стосуються лише внутрішніх авіаперевезень в США. Американські авіакомпанії очікують обмежених перебоїв у роботі цими вихідними та наголосили, що міжнародні рейси, як очікується, не постраждають.