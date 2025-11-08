У США скасували рекордну кількість авіарейсів — яка причина

Низка найбільших авіаперевізників у США скасувала тисячу рейсів через рекордно довгий шатдаун у країні.
Головні тези:
- Шатдаун у США спричинив скасування тисяч авіарейсів, що становить 10% від усього авіасполучення країни.
- Федеральне управління цивільної авіації продовжує скорочувати авіарейси через невиплату зарплат авіадиспетчерам під час зупинки урядової роботи.
- Міністр транспорту прогнозує скорочення пропускної спроможності аеропортів на 10% в разі продовження шатдауну, що вплине на авіаперевезення у країні.
Шатдаун у США став причиною скасування тисячі авіарейсів
Така кількість становить 10% від усього авіасполучення США.
Очікується, що наступного тижня за наказом Федерального управління цивільної авіації буде скасовано ще більше авіарейсів.
Як зазначається, це відбувається тому, що авіадиспетчери, яким не виплачували зарплату майже місяць через затяжну зупинку роботи уряду, все частіше звільняються з роботи через фінансовий тиск.
Наразі ці скорочення стосуються лише внутрішніх авіаперевезень в США. Американські авіакомпанії очікують обмежених перебоїв у роботі цими вихідними та наголосили, що міжнародні рейси, як очікується, не постраждають.
Міністр транспорту Шон Даффі попередив, що з ранку 7 листопада пропускна спроможність авіаперевезень у 40 великих аеропортах США скоротиться на 10% у разі продовження шатдауну.
