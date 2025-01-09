В США пассажир пытался выйти из самолета во время полета — видео
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Мир
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В США пассажир пытался выйти из самолета во время полета — видео

Салон самолета
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Источник:  Daily Mail

В США пассажир самолета чуть не устроил авиакатастрофу, открыв дверь во время полета.

Главные тезисы

  • Пассажир самолета в США пытался выйти во время полета, открыв аварийный выход из-за ссоры с девушкой.
  • Инцидент вызвал панику среди пассажиров, но никто не пострадал.
  • Мужчина открыл дверь самолета на взлетной полосе, намереваясь выпрыгнуть, но был остановлен бортпроводником.
  • Подозреваемого заковали в наручники и удалили с борта, а пассажиров пересадили на другой самолет.

Что известно о попытках одного из пассажиров выйти из самолета во время полета

Отмечается, что мужчина открыл дверь самолета в тот момент, когда лайнер уже набирал скорость на взлетной полосе.

В частности, пассажир открыл аварийный выход и на ходу пытался выпрыгнуть из самолета.

Я думаю, парень хотел посмотреть телефон своей девушки, но она не позволила ему это сделать, — объясняет намерения мужчины еще один пассажир рейса, сидевшего сзади.

По его словам, мужчина покинул свое пассажирское место и побежал к аварийному выходу. Он уже планировал выпрыгнуть, когда его остановил бортпроводник.

У нас есть пассажир, который открыл дверь аварийного выхода и попытался выпрыгнуть из самолета, сообщил пилот службе управления воздушным движением.

Какие последствия имел скандальный инцидент

К счастью, во время беспорядков никто не пострадал. Машины экстренных служб и автобусы оцепили самолет после того, как он остановился на взлетно-посадочной полосе. Мужчину заковали в наручники и сняли с рейса.

Другие пассажиры самолета находились в панике, наблюдая за развитием драматической ситуации. В конце концов, всех пассажиров пересадили на другой самолет и они благополучно прибыли из Сан-Хуан.

Мужчина открыл аварийный выход самолета во время движения после ссоры с девушкой, пытаясь выпрыгнуть.

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