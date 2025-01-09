В США пассажир самолета чуть не устроил авиакатастрофу, открыв дверь во время полета.
Главные тезисы
- Пассажир самолета в США пытался выйти во время полета, открыв аварийный выход из-за ссоры с девушкой.
- Инцидент вызвал панику среди пассажиров, но никто не пострадал.
- Мужчина открыл дверь самолета на взлетной полосе, намереваясь выпрыгнуть, но был остановлен бортпроводником.
- Подозреваемого заковали в наручники и удалили с борта, а пассажиров пересадили на другой самолет.
Что известно о попытках одного из пассажиров выйти из самолета во время полета
Отмечается, что мужчина открыл дверь самолета в тот момент, когда лайнер уже набирал скорость на взлетной полосе.
В частности, пассажир открыл аварийный выход и на ходу пытался выпрыгнуть из самолета.
По его словам, мужчина покинул свое пассажирское место и побежал к аварийному выходу. Он уже планировал выпрыгнуть, когда его остановил бортпроводник.
Какие последствия имел скандальный инцидент
К счастью, во время беспорядков никто не пострадал. Машины экстренных служб и автобусы оцепили самолет после того, как он остановился на взлетно-посадочной полосе. Мужчину заковали в наручники и сняли с рейса.
Другие пассажиры самолета находились в панике, наблюдая за развитием драматической ситуации. В конце концов, всех пассажиров пересадили на другой самолет и они благополучно прибыли из Сан-Хуан.
Мужчина открыл аварийный выход самолета во время движения после ссоры с девушкой, пытаясь выпрыгнуть.
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