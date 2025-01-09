У США пасажир літака ледь не влаштував авіакатастрофу, відкривши двері під час польоту.
Головні тези:
- Пасажир літака у США намагався вийти під час польоту, відкривши аварійний вихід через сварку з дівчиною.
- Внаслідок події ніхто не постраждав, однак це спровокувало паніку серед інших пасажирів.
- Літак був зупинений, підозрюваного закували в наручники та видалили з борту, після чого пасажири були пересаджені на інший лайнер.
Що відомо про спроби одного з пасажирів вийти з літака під час польоту
Зазначається, що чоловік відкрив двері літака у той момент, коли лайнер вже набирав швидкість на злетній смузі.
Зокрема, пасажир відкрив аварійний вихід і на ходу намагався вистрибнути з літака.
За його словами, чоловік покинув своє пасажирське місце і побіг до аварійного виходу. Він вже планував вистрибнути, коли його зупинив бортпровідник.
Які наслідки мав скандальний інцидент
На щастя, під час заворушень ніхто не постраждав. Машини екстрених служб і автобуси оточили літак після того, як він зупинився на злітно-посадковій смузі. Чоловіка закували в наручники і зняли з рейсу.
Інші пасажири літака були у паніці, спостерігаючи за розвитком драматичної ситуації. Зрештою всіх пасажирів пересадили на інший літак і вони благополучно прибули з Сан-Хуан.
Чоловік відкрив аварійний вихід літака під час руху після сварки з дівчиною, намагаючись вистрибнути.
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