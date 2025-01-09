У США пасажир намагався вийти з літака під час польоту — відео
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У США пасажир намагався вийти з літака під час польоту — відео

Салон літака
Джерело:  Daily Mail

У США пасажир літака ледь не влаштував авіакатастрофу, відкривши двері під час польоту. 

Головні тези:

  • Пасажир літака у США намагався вийти під час польоту, відкривши аварійний вихід через сварку з дівчиною.
  • Внаслідок події ніхто не постраждав, однак це спровокувало паніку серед інших пасажирів.
  • Літак був зупинений, підозрюваного закували в наручники та видалили з борту, після чого пасажири були пересаджені на інший лайнер.

Що відомо про спроби одного з пасажирів вийти з літака під час польоту

Зазначається, що чоловік відкрив двері літака у той момент, коли лайнер вже набирав швидкість на злетній смузі.

Зокрема, пасажир відкрив аварійний вихід і на ходу намагався вистрибнути з літака.

Я думаю, хлопець хотів подивитися телефон своєї дівчини, але вона не дозволила йому це зробити, — пояснює наміри чоловіка ще один пасажир рейсу, який сидів позаду.

За його словами, чоловік покинув своє пасажирське місце і побіг до аварійного виходу. Він вже планував вистрибнути, коли його зупинив бортпровідник.

У нас є пасажир, який відкрив двері аварійного виходу і спробував вистрибнути з літака, — повідомив пілот службі управління повітряним рухом.

Які наслідки мав скандальний інцидент

На щастя, під час заворушень ніхто не постраждав. Машини екстрених служб і автобуси оточили літак після того, як він зупинився на злітно-посадковій смузі. Чоловіка закували в наручники і зняли з рейсу.

Інші пасажири літака були у паніці, спостерігаючи за розвитком драматичної ситуації. Зрештою всіх пасажирів пересадили на інший літак і вони благополучно прибули з Сан-Хуан.

Чоловік відкрив аварійний вихід літака під час руху після сварки з дівчиною, намагаючись вистрибнути.

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