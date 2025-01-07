Казахстан отримав від Бразилії дані з "чорних скриньок" літака Azerbaijan Airlines

Бразилія передала Казахстану дані з "чорних скриньок" розбитого літака

Як зазначається, представники бразильської лабораторії повідомили, що 6 січня завершили розшифрування даних із самописців літака Embraer, включно з записами з кабіни пілотів.

Раніше, після авіакатастрофи, влада Казахстану оголосила, що реєстратори будуть відправлені до Бразилії, оскільки саме ця країна є виробником літака.

Це рішення було ухвалене на тлі заяв президента Азербайджану Ільхама Алієва, який звинуватив Росію у спробах "приховати" справжню причину трагедії.

Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака

З упевненістю можу сказати, що вина за загибель азербайджанських громадян у цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау — ред.) лежить на представниках Російської Федерації. Ми вимагаємо справедливості, покарання винних, прозорості та людяності, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Поширити

Президент Азербайджану зазначив, що наразі триває розшифровка чорних скриньок літака.

Вірю, що найближчим часом ми отримаємо попередні результати, і стане зрозумілою повна картина цієї трагедії. Це буде важливим кроком у справі розслідування катастрофи та притягнення винних до відповідальності, — підкреслив Алієв. Поширити