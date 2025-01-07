Казахстан отримав від Бразилії дані з "чорних скриньок" літака Azerbaijan Airlines
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Казахстан отримав від Бразилії дані з "чорних скриньок" літака Azerbaijan Airlines

Казахстан отримав від Бразилії дані з "чорних скриньок" літака Azerbaijan Airlines
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Джерело:  Радіо Свобода

Лабораторія військово-повітряних сил Бразилії передала казахстанським слідчим дані з бортових самописців літака Azerbaijan Airlines. Цей літак зазнав катастрофи 25 грудня поблизу Актау.

Головні тези:

  • Лабораторія військово-повітряних сил Бразилії передала Казахстану дані з "чорних скриньок" літака Azerbaijan Airlines, що зазнав катастрофи поблизу Актау.
  • Влада Казахстану вирішила відправити реєстратори до Бразилії для розшифрування даних, оскільки саме ця країна є виробником літака Embraer.
  • Президент Азербайджану заявив про вимогу до Росії покарати винних у катастрофі азербайджанського літака та наголосив на важливості прозорості та людяності у розслідуванні.
  • Загинули 38 людей у результаті авіакатастрофи літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного.

Бразилія передала Казахстану дані з "чорних скриньок" розбитого літака

Як зазначається, представники бразильської лабораторії повідомили, що 6 січня завершили розшифрування даних із самописців літака Embraer, включно з записами з кабіни пілотів.

Раніше, після авіакатастрофи, влада Казахстану оголосила, що реєстратори будуть відправлені до Бразилії, оскільки саме ця країна є виробником літака.

Це рішення було ухвалене на тлі заяв президента Азербайджану Ільхама Алієва, який звинуватив Росію у спробах "приховати" справжню причину трагедії.

Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака

З упевненістю можу сказати, що вина за загибель азербайджанських громадян у цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау — ред.) лежить на представниках Російської Федерації. Ми вимагаємо справедливості, покарання винних, прозорості та людяності, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Президент Азербайджану зазначив, що наразі триває розшифровка чорних скриньок літака.

Вірю, що найближчим часом ми отримаємо попередні результати, і стане зрозумілою повна картина цієї трагедії. Це буде важливим кроком у справі розслідування катастрофи та притягнення винних до відповідальності, — підкреслив Алієв.

25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

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