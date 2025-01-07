Казахстан отримав від Бразилії дані з "чорних скриньок" літака Azerbaijan Airlines

Лабораторія військово-повітряних сил Бразилії передала казахстанським слідчим дані з бортових самописців літака Azerbaijan Airlines. Цей літак зазнав катастрофи 25 грудня поблизу Актау.
Головні тези:
- Лабораторія військово-повітряних сил Бразилії передала Казахстану дані з "чорних скриньок" літака Azerbaijan Airlines, що зазнав катастрофи поблизу Актау.
- Влада Казахстану вирішила відправити реєстратори до Бразилії для розшифрування даних, оскільки саме ця країна є виробником літака Embraer.
- Президент Азербайджану заявив про вимогу до Росії покарати винних у катастрофі азербайджанського літака та наголосив на важливості прозорості та людяності у розслідуванні.
- Загинули 38 людей у результаті авіакатастрофи літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного.
Бразилія передала Казахстану дані з "чорних скриньок" розбитого літака
Як зазначається, представники бразильської лабораторії повідомили, що 6 січня завершили розшифрування даних із самописців літака Embraer, включно з записами з кабіни пілотів.
Раніше, після авіакатастрофи, влада Казахстану оголосила, що реєстратори будуть відправлені до Бразилії, оскільки саме ця країна є виробником літака.
Це рішення було ухвалене на тлі заяв президента Азербайджану Ільхама Алієва, який звинуватив Росію у спробах "приховати" справжню причину трагедії.
Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака
Президент Азербайджану зазначив, що наразі триває розшифровка чорних скриньок літака.
25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
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