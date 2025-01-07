Казахстан получил от Бразилии данные по "черным ящикам" самолета Azerbaijan Airlines

Лаборатория военно-воздушных сил Бразилии передала казахстанским следователям данные из бортовых самописцев самолета Azerbaijan Airlines. Этот самолет потерпел крушение 25 декабря вблизи Актау.
Главные тезисы
- Лаборатория военно-воздушных сил Бразилии передала Казахстану данные из "черных ящиков" самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего катастрофу вблизи Актау.
- Власти Казахстана решили отправить регистраторы в Бразилию для расшифровки данных, поскольку именно эта страна является производителем самолета Embraer.
- Президент Азербайджана заявил о требовании к России наказать виновных в крушении азербайджанского самолета и отметил важность прозрачности и человечности в расследовании.
- Погибли 38 человек в результате авиакатастрофы самолета Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавшего из Баку в Грозный.
Бразилия передала Казахстану данные из "черных ящиков" разбитого самолета
Как отмечается, представители бразильской лаборатории сообщили, что 6 января завершили расшифровку данных из самописцев самолета Embraer, включая записи из кабины пилотов.
Ранее, после авиакатастрофы, власти Казахстана объявили, что регистраторы будут отправлены в Бразилию, поскольку именно эта страна является производителем самолета.
Это решение было принято на фоне заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева, обвинившего Россию в попытках "скрыть" истинную причину трагедии.
Алиев требует наказать россиян, виновных в крушении азербайджанского самолета
Президент Азербайджана отметил, что сейчас идет расшифровка черных ящиков самолета.
25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
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