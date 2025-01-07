Казахстан получил от Бразилии данные по "черным ящикам" самолета Azerbaijan Airlines

Бразилия передала Казахстану данные из "черных ящиков" разбитого самолета

Как отмечается, представители бразильской лаборатории сообщили, что 6 января завершили расшифровку данных из самописцев самолета Embraer, включая записи из кабины пилотов.

Ранее, после авиакатастрофы, власти Казахстана объявили, что регистраторы будут отправлены в Бразилию, поскольку именно эта страна является производителем самолета.

Это решение было принято на фоне заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева, обвинившего Россию в попытках "скрыть" истинную причину трагедии.

Алиев требует наказать россиян, виновных в крушении азербайджанского самолета

С уверенностью могу сказать, что вина за гибель азербайджанских граждан в этой катастрофе (авиакатастрофа в Актау — ред.) лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, прозрачности и человечности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поделиться

Президент Азербайджана отметил, что сейчас идет расшифровка черных ящиков самолета.

Верю, что в ближайшее время мы получим предварительные результаты, и станет ясна полная картина этой трагедии. Это будет важным шагом в деле расследования катастрофы и привлечения виновных к ответственности, подчеркнул Алиев. Поделиться