Казахстан получил от Бразилии данные по "черным ящикам" самолета Azerbaijan Airlines
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Казахстан получил от Бразилии данные по "черным ящикам" самолета Azerbaijan Airlines

Казахстан получил от Бразилии данные по "черным ящикам" самолета Azerbaijan Airlines
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Источник:  Радио Свобода

Лаборатория военно-воздушных сил Бразилии передала казахстанским следователям данные из бортовых самописцев самолета Azerbaijan Airlines. Этот самолет потерпел крушение 25 декабря вблизи Актау.

Главные тезисы

  • Лаборатория военно-воздушных сил Бразилии передала Казахстану данные из "черных ящиков" самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего катастрофу вблизи Актау.
  • Власти Казахстана решили отправить регистраторы в Бразилию для расшифровки данных, поскольку именно эта страна является производителем самолета Embraer.
  • Президент Азербайджана заявил о требовании к России наказать виновных в крушении азербайджанского самолета и отметил важность прозрачности и человечности в расследовании.
  • Погибли 38 человек в результате авиакатастрофы самолета Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавшего из Баку в Грозный.

Бразилия передала Казахстану данные из "черных ящиков" разбитого самолета

Как отмечается, представители бразильской лаборатории сообщили, что 6 января завершили расшифровку данных из самописцев самолета Embraer, включая записи из кабины пилотов.

Ранее, после авиакатастрофы, власти Казахстана объявили, что регистраторы будут отправлены в Бразилию, поскольку именно эта страна является производителем самолета.

Это решение было принято на фоне заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева, обвинившего Россию в попытках "скрыть" истинную причину трагедии.

Алиев требует наказать россиян, виновных в крушении азербайджанского самолета

С уверенностью могу сказать, что вина за гибель азербайджанских граждан в этой катастрофе (авиакатастрофа в Актау — ред.) лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, прозрачности и человечности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что сейчас идет расшифровка черных ящиков самолета.

Верю, что в ближайшее время мы получим предварительные результаты, и станет ясна полная картина этой трагедии. Это будет важным шагом в деле расследования катастрофы и привлечения виновных к ответственности, подчеркнул Алиев.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

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