В США планируют интегрировать гиперзвуковую ракету в систему HIMARS
Категория
Технологии
Дата публикации

В США планируют интегрировать гиперзвуковую ракету в систему HIMARS

HIMARS
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Источник:  defence-blog.com

Вооруженные силы США планируют приспособить новую гиперзвуковую ракету средней дальности Blackbeard Ground Launch для запуска из пусковых установок HIMARS.

Главные тезисы

  • Интеграция гиперзвуковой ракеты Blackbeard Ground Launch в систему HIMARS увеличит ударные возможности армии США на оперативно-тактическом уровне.
  • Ракета Blackbeard GL разрабатывается для достижения характеристик Precision Strike Missile с более доступной ценой, что обеспечит высокую эффективность при более низких затратах.
  • Интеграция новой ракеты в систему HIMARS является промежуточным решением до появления новой автономной универсальной пусковой установки CAML.

С HIMARS можно будет запускать гиперзвуковую ракету

Интеграция новой ракеты в систему HIMARS является промежуточным решением до момента готовности новой автономной универсальной пусковой установки CAML, разработка которой продолжается.

В запросе в оборонный бюджет США на 2026 год американские военные закладывают $25 млн на интеграцию ракет Blackbeard GL в уже существующую систему. Это позволит намного быстрее перейти к полигонным испытаниям и проверить работу всех систем новой ракеты.

Предполагается, что новая гиперзвуковая ракета должна выйти на испытания в 2026 году, а первые поставки в армию США начнутся с 2028 года.

Ракета Blackbeard GL разрабатывается для достижения 80% характеристик другой современной американской ракеты — Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4.

Причем она будет значительно ниже. В свою очередь, PrSM создана для замены ракет ATACAMS и в одной из последних версий способна бить на дальность в 1000 км.

Таким образом, армия США значительно расширяет собственные ударные способности на оперативно-тактическом уровне.

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