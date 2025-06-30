В США планируют интегрировать гиперзвуковую ракету в систему HIMARS

Вооруженные силы США планируют приспособить новую гиперзвуковую ракету средней дальности Blackbeard Ground Launch для запуска из пусковых установок HIMARS.
Главные тезисы
- Интеграция гиперзвуковой ракеты Blackbeard Ground Launch в систему HIMARS увеличит ударные возможности армии США на оперативно-тактическом уровне.
- Ракета Blackbeard GL разрабатывается для достижения характеристик Precision Strike Missile с более доступной ценой, что обеспечит высокую эффективность при более низких затратах.
- Интеграция новой ракеты в систему HIMARS является промежуточным решением до появления новой автономной универсальной пусковой установки CAML.
С HIMARS можно будет запускать гиперзвуковую ракету
Интеграция новой ракеты в систему HIMARS является промежуточным решением до момента готовности новой автономной универсальной пусковой установки CAML, разработка которой продолжается.
Предполагается, что новая гиперзвуковая ракета должна выйти на испытания в 2026 году, а первые поставки в армию США начнутся с 2028 года.
Ракета Blackbeard GL разрабатывается для достижения 80% характеристик другой современной американской ракеты — Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4.
Причем она будет значительно ниже. В свою очередь, PrSM создана для замены ракет ATACAMS и в одной из последних версий способна бить на дальность в 1000 км.
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