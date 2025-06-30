В США планируют интегрировать гиперзвуковую ракету в систему HIMARS

С HIMARS можно будет запускать гиперзвуковую ракету

Интеграция новой ракеты в систему HIMARS является промежуточным решением до момента готовности новой автономной универсальной пусковой установки CAML, разработка которой продолжается.

В запросе в оборонный бюджет США на 2026 год американские военные закладывают $25 млн на интеграцию ракет Blackbeard GL в уже существующую систему. Это позволит намного быстрее перейти к полигонным испытаниям и проверить работу всех систем новой ракеты. Поделиться

Предполагается, что новая гиперзвуковая ракета должна выйти на испытания в 2026 году, а первые поставки в армию США начнутся с 2028 года.

Ракета Blackbeard GL разрабатывается для достижения 80% характеристик другой современной американской ракеты — Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4.

Причем она будет значительно ниже. В свою очередь, PrSM создана для замены ракет ATACAMS и в одной из последних версий способна бить на дальность в 1000 км.