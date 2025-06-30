У США планують інтегрувати гіперзвукову ракету в систему HIMARS
Категорія
Технології
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У США планують інтегрувати гіперзвукову ракету в систему HIMARS

HIMARS
Джерело:  defence-blog.com

Збройні сили США планують пристосувати нову гіперзвукову ракету середньої дальності Blackbeard Ground Launch для запуску з пускових установок HIMARS.

Головні тези:

  • Інтеграція гіперзвукової ракети Blackbeard Ground Launch в систему HIMARS збільшить ударні можливості Збройних сил США на оперативно-тактичному рівні.
  • Blackbeard GL розробляється для досягнення характеристик сучасної Precision Strike Missile із більш доступною ціною, що дозволить зберегти високу ефективність при більш низьких витратах.

З HIMARS можна буде запускати гіперзвукову ракету

Інтеграція нової ракети на систему HIMARS є проміжним рішенням до моменту готовності нової автономної універсальної пускової установки CAML, розробка якої ще триває.

У запиті до оборонного бюджету США на 2026 рік, американські військові закладають $25 млн на інтеграцію ракет Blackbeard GL у вже існуючу систему. Це дозволить набагато швидше перейти до полігонних випробувань та перевірити роботу усіх систем нової ракети.

Передбачається, що нова гіперзвукова ракета має вийти на випробування у 2026 році, а перші постачання до армії США розпочнуться з 2028.

Ракета Blackbeard GL розробляється для досягнення 80% характеристик іншої сучасної американської ракети — Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4.

Причому вона матиме значно нижчу ціну. Своєю чергою, PrSM створена для заміни ракет ATACAMS і в одній з останніх версій здатна бити на дальність у 1000 км.

Таким чином армія США значно розширює власні ударні спроможності на оперативно-тактичному рівні.

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