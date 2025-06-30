У США планують інтегрувати гіперзвукову ракету в систему HIMARS

Збройні сили США планують пристосувати нову гіперзвукову ракету середньої дальності Blackbeard Ground Launch для запуску з пускових установок HIMARS.
Головні тези:
- Інтеграція гіперзвукової ракети Blackbeard Ground Launch в систему HIMARS збільшить ударні можливості Збройних сил США на оперативно-тактичному рівні.
- Blackbeard GL розробляється для досягнення характеристик сучасної Precision Strike Missile із більш доступною ціною, що дозволить зберегти високу ефективність при більш низьких витратах.
З HIMARS можна буде запускати гіперзвукову ракету
Інтеграція нової ракети на систему HIMARS є проміжним рішенням до моменту готовності нової автономної універсальної пускової установки CAML, розробка якої ще триває.
Передбачається, що нова гіперзвукова ракета має вийти на випробування у 2026 році, а перші постачання до армії США розпочнуться з 2028.
Ракета Blackbeard GL розробляється для досягнення 80% характеристик іншої сучасної американської ракети — Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4.
Причому вона матиме значно нижчу ціну. Своєю чергою, PrSM створена для заміни ракет ATACAMS і в одній з останніх версій здатна бити на дальність у 1000 км.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-