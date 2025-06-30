У США планують інтегрувати гіперзвукову ракету в систему HIMARS

З HIMARS можна буде запускати гіперзвукову ракету

Інтеграція нової ракети на систему HIMARS є проміжним рішенням до моменту готовності нової автономної універсальної пускової установки CAML, розробка якої ще триває.

У запиті до оборонного бюджету США на 2026 рік, американські військові закладають $25 млн на інтеграцію ракет Blackbeard GL у вже існуючу систему. Це дозволить набагато швидше перейти до полігонних випробувань та перевірити роботу усіх систем нової ракети. Поширити

Передбачається, що нова гіперзвукова ракета має вийти на випробування у 2026 році, а перші постачання до армії США розпочнуться з 2028.

Ракета Blackbeard GL розробляється для досягнення 80% характеристик іншої сучасної американської ракети — Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4.

Причому вона матиме значно нижчу ціну. Своєю чергою, PrSM створена для заміни ракет ATACAMS і в одній з останніх версій здатна бити на дальність у 1000 км.