В американском штате Техас компанией Sky Elements, проводящей яркие анимационные шоу с использованием беспилотников, был установлен новый мировой рекорд по самой длинной анимации Дроны образовали в небе изображение гигантского Санта-Клауса.

Как выглядело невероятное праздничное шоу с использованием дронов в небе над Техасом

Отмечается, что рождественское шоу в общей сложности длилось чуть больше получаса.

Мероприятие проходило в комплексе изобразительного искусства/атлетики Birdville ISD в Норт-Ричленд-Хиллз.

Интересно, что компания превзошла собственный рекорд, установленный за неделю до этого. Тогда в небо запустили 2,5 тыс. беспилотников.

Мы не только распространяли праздничное настроение, но и поставили свой 11-й рекорд Гиннеса! — подчеркнул главный пилот Sky Elements Престон Уорд. Поделиться

При этом зрители наблюдали за шоу, оставаясь в своих автомобилях.

Шоу содержало синхронную звуковую дорожку. Зрители настроили свои автомобильные радиоприемники на указанную частоту FM, чтобы услышать сопроводительную музыку, дикторский текст и звуковые эффекты.

Это увлекательное представление из 5 тыс дронов поднялось в небо, чтобы образовать гигантскую, реалистичную индейку. В дополнение к визуальному зрелищу, индейка резко распустила свои перья, демонстрируя яркую и красочную палитру осени. Далее дрон-шоу превратилось в волшебную рождественскую сцену. …В конце концов появился Санта-Клаус и его олени, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

Что известно о ярких рождественских мероприятиях в других странах

Мэр города Сьюдад-Нуэва в Перу Вальтер Кардоса Чура поздравил жителей с рождественскими и новогодними праздниками, спустившись с крыши дома в костюме Санта-Клауса и на санях.

Празднование в городе началось с торжественного парада. В частности, работники коммун, районных советов и местных ассоциаций прошли по центральным улицам в костюмах Санты, оленей и снеговиков.

В разгар празднования мэр города Вальтер Кардоса Чура неожиданно спустился на санях и в костюме Санты с крыши здания на центральной площади.

Во время спуска он размахивал мешком с подарками и поздравлял горожан.