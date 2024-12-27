В американском штате Техас компанией Sky Elements, проводящей яркие анимационные шоу с использованием беспилотников, был установлен новый мировой рекорд по самой длинной анимации Дроны образовали в небе изображение гигантского Санта-Клауса.
Главные тезисы
- В штате Техас состоялось уникальное дрон-шоу, где тысячи беспилотников образовали гигантского Санта-Клауса в небе.
- Компания Sky Elements установила новый мировой рекорд по длительности анимации с беспилотниками, поразив зрителей в Техасе.
- Поднялось не только праздничное настроение зрителей, но и был побит предыдущий рекорд компании по количеству дронов в небе.
Как выглядело невероятное праздничное шоу с использованием дронов в небе над Техасом
Отмечается, что рождественское шоу в общей сложности длилось чуть больше получаса.
Мероприятие проходило в комплексе изобразительного искусства/атлетики Birdville ISD в Норт-Ричленд-Хиллз.
Интересно, что компания превзошла собственный рекорд, установленный за неделю до этого. Тогда в небо запустили 2,5 тыс. беспилотников.
При этом зрители наблюдали за шоу, оставаясь в своих автомобилях.
Шоу содержало синхронную звуковую дорожку. Зрители настроили свои автомобильные радиоприемники на указанную частоту FM, чтобы услышать сопроводительную музыку, дикторский текст и звуковые эффекты.
Что известно о ярких рождественских мероприятиях в других странах
Мэр города Сьюдад-Нуэва в Перу Вальтер Кардоса Чура поздравил жителей с рождественскими и новогодними праздниками, спустившись с крыши дома в костюме Санта-Клауса и на санях.
Празднование в городе началось с торжественного парада. В частности, работники коммун, районных советов и местных ассоциаций прошли по центральным улицам в костюмах Санты, оленей и снеговиков.
В разгар празднования мэр города Вальтер Кардоса Чура неожиданно спустился на санях и в костюме Санты с крыши здания на центральной площади.
Во время спуска он размахивал мешком с подарками и поздравлял горожан.
Dressed as Santa Claus, the mayor of Tacna, Peru, descended on a sleigh with two "reindeer" to light up the Christmas tree and decorations. #Christmas2024 #Christmas #Peru pic.twitter.com/FVTtKYg03E— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 12, 2024
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