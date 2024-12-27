В американському штаті Техас компанією Sky Elements, яка проводить яскраві анімаційні шоу з використанням безпілотників, було встановлено новий світовий рекорд з найдовшої анімації. Дрони утворили у небі зображення гігантського Санта-Клауса.

Як виглядало неймовірне святкове шоу з використанням дронів у небі над Техасом

Зазначається, що різдвяне шоу загалом тривало трохи більше, ніж півгодини. Для цього у небо запустили понад 5 тис безпілотників, які утворили анімацію гігантського Санта-Клауса на санях.

Захід проходив у комплексі образотворчого мистецтва/атлетики Birdville ISD у Норт-Річленд-Хіллз.

Цікаво, що компанія перевершила власний ж рекорд, встановлений за тиждень до цього. Тоді у небо запустили 2,5 тис безпілотників.

Ми не тільки поширювали святковий настрій, але й поставили свій 11-й рекорд Ґіннеса! — підкреслив головний пілот Sky Elements Престон Ворд. Поширити

При цьому глядачі спостерігали за шоу, залишаючись у власних автівках.

Шоу містило синхронну звукову доріжку. Глядачі налаштували свої автомобільні радіоприймачі на вказану FM-частоту, щоб почути супровідну музику, дикторський текст та звукові ефекти.

Ця захоплююча вистава з 5 тис дронів піднялася в небо, щоб утворити гігантську, реалістичну індичку. На додаток до візуального видовища, індичка різко розпустила своє пір’я, демонструючи яскраву та барвисту палітру осені. Далі дрон-шоу перетворилося на чарівну різдвяну сцену. ... Зрештою, з'явився Санта-Клаус та його олені, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про яскраві різдвяні заходи в інших країнах

Мер міста Сьюдад-Нуева у Перу Вальтер Кардоса Чура оригінально привітав жителів з різдвяними та новорічними святами, спустившись з даху будинка у костюмі Санта-Клауса та на санях.

Святкування у місті почалось із урочистого яскравого параду. Зокрема, працівники комун, районих рад, та місцевих асоціацій пройшли по центральним вулицям у костюмах Санти, оленів та сніговиків.

У розпал святкування мер міста Вальтер Кардоса Чура несподіванно спустився на санях і у костюмі Санти з даху будівлі на центральній площі.

Під час спуску він розмахував мішком з подарунками і вітав містян.