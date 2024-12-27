В американському штаті Техас компанією Sky Elements, яка проводить яскраві анімаційні шоу з використанням безпілотників, було встановлено новий світовий рекорд з найдовшої анімації. Дрони утворили у небі зображення гігантського Санта-Клауса.
Головні тези:
- У штаті Техас встановлено новий світовий рекорд з найдовшої анімації дронами - гігантський Санта-Клаус на фоні неба.
- Для шоу було використано понад 5 тис безпілотників, які створили вражаюче візуальне дійство тривалістю понад півгодини.
- Глядачі спостерігали за шоу з власних автомобілів, налаштовані на FM-частоту, щоб отримати супровідну музику та звукові ефекти.
- Рекордне дрон-шоу не лише вразило величчю та ефектністю, а й підняло святковий настрій серед глядачів.
Як виглядало неймовірне святкове шоу з використанням дронів у небі над Техасом
Зазначається, що різдвяне шоу загалом тривало трохи більше, ніж півгодини. Для цього у небо запустили понад 5 тис безпілотників, які утворили анімацію гігантського Санта-Клауса на санях.
Захід проходив у комплексі образотворчого мистецтва/атлетики Birdville ISD у Норт-Річленд-Хіллз.
Цікаво, що компанія перевершила власний ж рекорд, встановлений за тиждень до цього. Тоді у небо запустили 2,5 тис безпілотників.
При цьому глядачі спостерігали за шоу, залишаючись у власних автівках.
Шоу містило синхронну звукову доріжку. Глядачі налаштували свої автомобільні радіоприймачі на вказану FM-частоту, щоб почути супровідну музику, дикторський текст та звукові ефекти.
Що відомо про яскраві різдвяні заходи в інших країнах
Мер міста Сьюдад-Нуева у Перу Вальтер Кардоса Чура оригінально привітав жителів з різдвяними та новорічними святами, спустившись з даху будинка у костюмі Санта-Клауса та на санях.
Святкування у місті почалось із урочистого яскравого параду. Зокрема, працівники комун, районих рад, та місцевих асоціацій пройшли по центральним вулицям у костюмах Санти, оленів та сніговиків.
У розпал святкування мер міста Вальтер Кардоса Чура несподіванно спустився на санях і у костюмі Санти з даху будівлі на центральній площі.
Під час спуску він розмахував мішком з подарунками і вітав містян.
Dressed as Santa Claus, the mayor of Tacna, Peru, descended on a sleigh with two "reindeer" to light up the Christmas tree and decorations. #Christmas2024 #Christmas #Peru pic.twitter.com/FVTtKYg03E— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 12, 2024
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