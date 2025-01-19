В США продали дом из фильма "Один дома"

Знаменитый дом семьи Кевина Маккалистера, главного героя фильма "Сам дома", продали по более высокой цене, чем ожидалось. Имение было продано в течение недели после выставления на рынок.
Главные тезисы
- Культовое георгианское имение семьи Маккалистера из фильма 'Сам дома' было продано в Чикаго за 5,5 миллиона долларов.
- Дом является любимой туристической локацией, особенно во время праздничного сезона, привлекая любителей фильма со всего мира.
- Актеры культового фильма 'Сам дома' встретились после 30 лет для совместной встречи с фанатами и оставили положительные впечатления.
- Магия первых двух частей 'Сам дома' остается неповторимой благодаря теплой и незабываемой атмосфере, созданной талантливым актерским составом.
- Несмотря на продолжение и перезапуск, оригинальное исполнение ролей в фильме остается непревзойденным в сердцах зрителей.
За какую цену продали культовый дом семьи Маккалистера
Георгианское колониальное имение, расположенное по адресу 671 Lincoln Avenue в пригороде Чикаго, Виннетка, штат Иллинойс, было выставлено на продажу в мае прошлого года. Предыдущие владельцы, Триша и Тим Джонсон, оценили дом в 5,2 миллиона долларов.
Однако из-за высокого спроса окончательная цена составила 5,5 миллиона долларов.
Общая площадь дома составляет 850 квадратных метров. Пять спален. В 2016 году здание прошло реконструкцию.
Новые владельцы решили не разглашать свои имена, и детали соглашения пока не отражены в официальных записях округа.
Дом остается одним из любимых туристических локаций, особенно во время праздничного сезона. Поклонники культового фильма часто приезжают в Виннетку, чтобы увидеть легендарное здание, знакомое с экранов.
Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет
Кристин Минтер, Майкл С. Маронна, Дэвин Ретрей, Анджела Готалс и Джедидая Коэн — актеры, сыгравшие братьев, сестер и двоюродных Кевина Маккалистера, встретились с фанатами в магазине Pandora's Box Toys & Collectibles в Лафайетте.
Мероприятие предоставило поклонникам уникальную возможность пообщаться с актерами, получить автографы и сделать общие фото.
К сожалению, Маколей Калкин, исполнитель главной роли, не смог присоединиться к воссоединению.
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