В США продали дом из фильма "Один дома"
Категория
Культура
Дата публикации

В США продали дом из фильма "Один дома"

В США продали дом из фильма "Один дома"
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Знаменитый дом семьи Кевина Маккалистера, главного героя фильма "Сам дома", продали по более высокой цене, чем ожидалось. Имение было продано в течение недели после выставления на рынок.

Главные тезисы

  • Культовое георгианское имение семьи Маккалистера из фильма 'Сам дома' было продано в Чикаго за 5,5 миллиона долларов.
  • Дом является любимой туристической локацией, особенно во время праздничного сезона, привлекая любителей фильма со всего мира.
  • Актеры культового фильма 'Сам дома' встретились после 30 лет для совместной встречи с фанатами и оставили положительные впечатления.
  • Магия первых двух частей 'Сам дома' остается неповторимой благодаря теплой и незабываемой атмосфере, созданной талантливым актерским составом.
  • Несмотря на продолжение и перезапуск, оригинальное исполнение ролей в фильме остается непревзойденным в сердцах зрителей.

За какую цену продали культовый дом семьи Маккалистера

Георгианское колониальное имение, расположенное по адресу 671 Lincoln Avenue в пригороде Чикаго, Виннетка, штат Иллинойс, было выставлено на продажу в мае прошлого года. Предыдущие владельцы, Триша и Тим Джонсон, оценили дом в 5,2 миллиона долларов.

Однако из-за высокого спроса окончательная цена составила 5,5 миллиона долларов.

Хотя для продавцов это конец эпохи, мы знаем, что новые владельцы создадут здесь много замечательных воспоминаний.

Общая площадь дома составляет 850 квадратных метров. Пять спален. В 2016 году здание прошло реконструкцию.

Новые владельцы решили не разглашать свои имена, и детали соглашения пока не отражены в официальных записях округа.

Дом остается одним из любимых туристических локаций, особенно во время праздничного сезона. Поклонники культового фильма часто приезжают в Виннетку, чтобы увидеть легендарное здание, знакомое с экранов.

Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет

Кристин Минтер, Майкл С. Маронна, Дэвин Ретрей, Анджела Готалс и Джедидая Коэн — актеры, сыгравшие братьев, сестер и двоюродных Кевина Маккалистера, встретились с фанатами в магазине Pandora's Box Toys & Collectibles в Лафайетте.

Мероприятие предоставило поклонникам уникальную возможность пообщаться с актерами, получить автографы и сделать общие фото.

К сожалению, Маколей Калкин, исполнитель главной роли, не смог присоединиться к воссоединению.

Несмотря на многочисленные попытки продления и перезапуска, магия первых двух частей "Сам дома" остается неповторимой. Во многом это заслуга талантливого актерского состава, создавшего теплую и незабываемую атмосферу.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Звезда "Один дома" Маколей Калкин получил звезду на Голливудской аллее славы и впервые показал сыновей — видео
Маколей Калкин
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
По мотивам "Сам дома". Риши Сунак снялся в атмосферном рождественском ролике – видео
Сунак
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет
Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?