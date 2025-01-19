В США продали дом из фильма "Один дома"

Знаменитый дом семьи Кевина Маккалистера, главного героя фильма "Сам дома", продали по более высокой цене, чем ожидалось. Имение было продано в течение недели после выставления на рынок.

За какую цену продали культовый дом семьи Маккалистера

Георгианское колониальное имение, расположенное по адресу 671 Lincoln Avenue в пригороде Чикаго, Виннетка, штат Иллинойс, было выставлено на продажу в мае прошлого года. Предыдущие владельцы, Триша и Тим Джонсон, оценили дом в 5,2 миллиона долларов.

Однако из-за высокого спроса окончательная цена составила 5,5 миллиона долларов.

Хотя для продавцов это конец эпохи, мы знаем, что новые владельцы создадут здесь много замечательных воспоминаний. Поделиться

Общая площадь дома составляет 850 квадратных метров. Пять спален. В 2016 году здание прошло реконструкцию.

Новые владельцы решили не разглашать свои имена, и детали соглашения пока не отражены в официальных записях округа.

Дом остается одним из любимых туристических локаций, особенно во время праздничного сезона. Поклонники культового фильма часто приезжают в Виннетку, чтобы увидеть легендарное здание, знакомое с экранов.

Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет

Кристин Минтер, Майкл С. Маронна, Дэвин Ретрей, Анджела Готалс и Джедидая Коэн — актеры, сыгравшие братьев, сестер и двоюродных Кевина Маккалистера, встретились с фанатами в магазине Pandora's Box Toys & Collectibles в Лафайетте.

Мероприятие предоставило поклонникам уникальную возможность пообщаться с актерами, получить автографы и сделать общие фото.

К сожалению, Маколей Калкин, исполнитель главной роли, не смог присоединиться к воссоединению.