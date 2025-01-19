У США продали будинок з фільму "Один вдома"

Знаменитий будинок родини Кевіна Маккалістера, головного героя фільму "Сам удома", продали за вищу ціну, ніж очікувалося. Маєток був проданий протягом тижня після виставлення на ринок.
Головні тези:
- Культовий георгіанський маєток родини Маккалістера з фільму 'Сам удома' був проданий у Чикаго за 5,5 мільйона доларів.
- Будинок є улюбленою туристичною локацією, особливо під час святкового сезону, приваблюючи шанувальників фільму з усього світу.
- Актори культового фільму 'Сам удома' зустрілися після 30 років для спільної зустрічі з фанатами і залишили лише позитивні враження.
- Магія перших двох частин 'Сам удома' залишається неповторною, завдяки теплій й незабутній атмосфері, створеній талановитим акторським складом.
- Попри бажання продовження та перезапуску, оригінальне виконання ролей у фільмі залишається неперевершеним в серцях глядачів.
За яку ціну продали культовий будинок родини Маккалістера
Георгіанський колоніальний маєток, розташований за адресою 671 Lincoln Avenue у передмісті Чикаго, Віннетка, штат Іллінойс, було виставлено на продаж у травні минулого року. Попередні власники, Тріша і Тім Джонсон, оцінили будинок у 5,2 мільйона доларів.
Однак через високий попит остаточна ціна склала 5,5 мільйона доларів.
Загальна площа будинку 850 квадратних метрів. П’ять спалень. У 2016 році будинок пройшов реконструкцію.
Нові власники вирішили не розголошувати свої імена, і деталі угоди поки що не відображені в офіційних записах округу.
Будинок залишається однією з улюблених туристичних локацій, особливо під час святкового сезону. Шанувальники культового фільму часто приїжджають до Віннетки, щоб побачити легендарну будівлю, знайому з екранів.
Актори культового фільму "Сам удома" вперше зустрілися за 30 років
Крістін Мінтер, Майкл С. Маронна, Девін Ретрей, Анджела Ґоталс і Джедідая Коен — актори, які зіграли братів, сестер і двоюрідних Кевіна Маккалістера, зустрілися з фанатами в магазині Pandora's Box Toys & Collectibles у Лафайєтті.
Захід дав шанувальникам унікальну можливість поспілкуватися з акторами, отримати автографи та зробити спільні фото.
На жаль, Маколей Калкін, виконавець головної ролі, не зміг приєднатися до возз’єднання.
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