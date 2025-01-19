У США продали будинок з фільму "Один вдома"
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Культура
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У США продали будинок з фільму "Один вдома"

У США продали будинок з фільму "Один вдома"
Джерело:  Bloomberg

Знаменитий будинок родини Кевіна Маккалістера, головного героя фільму "Сам удома", продали за вищу ціну, ніж очікувалося. Маєток був проданий протягом тижня після виставлення на ринок.

Головні тези:

  • Культовий георгіанський маєток родини Маккалістера з фільму 'Сам удома' був проданий у Чикаго за 5,5 мільйона доларів.
  • Будинок є улюбленою туристичною локацією, особливо під час святкового сезону, приваблюючи шанувальників фільму з усього світу.
  • Актори культового фільму 'Сам удома' зустрілися після 30 років для спільної зустрічі з фанатами і залишили лише позитивні враження.
  • Магія перших двох частин 'Сам удома' залишається неповторною, завдяки теплій й незабутній атмосфері, створеній талановитим акторським складом.
  • Попри бажання продовження та перезапуску, оригінальне виконання ролей у фільмі залишається неперевершеним в серцях глядачів.

За яку ціну продали культовий будинок родини Маккалістера

Георгіанський колоніальний маєток, розташований за адресою 671 Lincoln Avenue у передмісті Чикаго, Віннетка, штат Іллінойс, було виставлено на продаж у травні минулого року. Попередні власники, Тріша і Тім Джонсон, оцінили будинок у 5,2 мільйона доларів.

Однак через високий попит остаточна ціна склала 5,5 мільйона доларів.

Хоча для продавців це кінець епохи, ми знаємо, що нові власники створять тут багато чудових спогадів.

Загальна площа будинку 850 квадратних метрів. П’ять спалень. У 2016 році будинок пройшов реконструкцію.

Нові власники вирішили не розголошувати свої імена, і деталі угоди поки що не відображені в офіційних записах округу.

Будинок залишається однією з улюблених туристичних локацій, особливо під час святкового сезону. Шанувальники культового фільму часто приїжджають до Віннетки, щоб побачити легендарну будівлю, знайому з екранів.

Актори культового фільму "Сам удома" вперше зустрілися за 30 років

Крістін Мінтер, Майкл С. Маронна, Девін Ретрей, Анджела Ґоталс і Джедідая Коен — актори, які зіграли братів, сестер і двоюрідних Кевіна Маккалістера, зустрілися з фанатами в магазині Pandora's Box Toys & Collectibles у Лафайєтті.

Захід дав шанувальникам унікальну можливість поспілкуватися з акторами, отримати автографи та зробити спільні фото.

На жаль, Маколей Калкін, виконавець головної ролі, не зміг приєднатися до возз’єднання.

Попри численні спроби продовження та перезапуску, магія перших двох частин "Сам удома" залишається неповторною. Багато в чому це заслуга талановитого акторського складу, який створив теплу й незабутню атмосферу.

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