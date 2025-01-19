У США продали будинок з фільму "Один вдома"

Знаменитий будинок родини Кевіна Маккалістера, головного героя фільму "Сам удома", продали за вищу ціну, ніж очікувалося. Маєток був проданий протягом тижня після виставлення на ринок.

За яку ціну продали культовий будинок родини Маккалістера

Георгіанський колоніальний маєток, розташований за адресою 671 Lincoln Avenue у передмісті Чикаго, Віннетка, штат Іллінойс, було виставлено на продаж у травні минулого року. Попередні власники, Тріша і Тім Джонсон, оцінили будинок у 5,2 мільйона доларів.

Однак через високий попит остаточна ціна склала 5,5 мільйона доларів.

Хоча для продавців це кінець епохи, ми знаємо, що нові власники створять тут багато чудових спогадів. Поширити

Загальна площа будинку 850 квадратних метрів. П’ять спалень. У 2016 році будинок пройшов реконструкцію.

Нові власники вирішили не розголошувати свої імена, і деталі угоди поки що не відображені в офіційних записах округу.

Будинок залишається однією з улюблених туристичних локацій, особливо під час святкового сезону. Шанувальники культового фільму часто приїжджають до Віннетки, щоб побачити легендарну будівлю, знайому з екранів.

Актори культового фільму "Сам удома" вперше зустрілися за 30 років

Крістін Мінтер, Майкл С. Маронна, Девін Ретрей, Анджела Ґоталс і Джедідая Коен — актори, які зіграли братів, сестер і двоюрідних Кевіна Маккалістера, зустрілися з фанатами в магазині Pandora's Box Toys & Collectibles у Лафайєтті.

Захід дав шанувальникам унікальну можливість поспілкуватися з акторами, отримати автографи та зробити спільні фото.

На жаль, Маколей Калкін, виконавець головної ролі, не зміг приєднатися до возз’єднання.