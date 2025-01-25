В США разоблачили масштабную аферу с участием граждан КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

В США разоблачили масштабную аферу с участием граждан КНДР

Минюст США
Минюст США
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В Минюсте США заявили о предъявлении обвинений двум гражданам Северной Кореи и трем их сообщникам за организацию мошеннической схемы, приносившей доход КНДР.

Главные тезисы

  • Организация масштабной мошеннической схемы гражданами Северной Кореи и их союзниками в США вызвала скандал и привела к предъявлению обвинений.
  • Мошенническая схема в сфере ИТ включала использование поддельных документов, отмывание денег через банки в Китае и назначение северокорейских специалистов в американские компании.
  • ФБР выявило десятки компаний, вовлеченных в схему, и обнаружило многочисленные нарушения в отношении найма и работы удаленных сотрудников.
  • Мошенничество принесло КНДР сотни миллионов долларов годового дохода, используя квалифицированных ИТ-специалистов для манипуляций с западными компаниями.
  • Расследование дела грозит подсудимым максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы, а также раскрытием механизмов мошенничества КНДР на мировой арене.

Что известно о масштабной мошеннической схеме граждан КНДР в США

Отмечается, что граждане Северной Кореи, гражданин Мексики и двое граждан США мошенническим способом получали дистанционную работу в сфере ИТ в десятках американских компаний.

Расследование ФБР выявило многолетний сговор по назначению северокорейских ИТ-работников в качестве удаленных сотрудников для получения дохода для режима КНДР и уклонения от санкций, сообщил помощник директора киберотдела ФБР Брайан Уорндран.

В США разоблачили масштабную мошенническую схему по получению прибыли для КНДР
Минюст США

По материалам дела, в период с апреля 2018 года по август 2024 года мошенники получили работу по меньшей мере в 64 американских ИТ-компаниях.

Только от 10 из этих компаний преступники получили прибыль в размере 866 тыс 255, большая часть этих средств была отмыта через банки в Китае.

Для получения работы мошенники использовали поддельные и похищенные документы, включая американские паспорта.

Два участника схемы получали ноутбуки от работодателей, загружая и устанавливая на них программное обеспечение удаленного доступа без авторизации, чтобы облегчить доступ ИТ-работников.

Они также стали участниками сговора по отмыванию денег за удаленную работу через различные учетные записи, предназначенные для продвижения схемы и сокрытия доходов от нее.

При доказательстве вины подсудимым грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Как КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов на мошенничестве с западными компаниями

По информации Минюста США, тысячи квалифицированных северокорейских ИТ-работников были отправлены преимущественно на территорию России и Китая с целью мошеннических схем в американских компаниях и формирования незаконной прибыли для КНДР.

Схемы предполагают использование псевдонимной электронной почты, социальных сетей, платежной платформы и аккаунтов онлайн-сайтов трудоустройства, а также фальшивых веб-сайтов, прокси-компьютеров и привлечения третьих лиц, проживающих в Соединенных Штатах и других странах.

Каждый из таких "работников" зарабатывает до 300 тыс. долларов США в год, принося в казну КНДР сотни миллионов долларов вместе ежегодно.

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