В Минюсте США заявили о предъявлении обвинений двум гражданам Северной Кореи и трем их сообщникам за организацию мошеннической схемы, приносившей доход КНДР.

Что известно о масштабной мошеннической схеме граждан КНДР в США

Отмечается, что граждане Северной Кореи, гражданин Мексики и двое граждан США мошенническим способом получали дистанционную работу в сфере ИТ в десятках американских компаний.

Расследование ФБР выявило многолетний сговор по назначению северокорейских ИТ-работников в качестве удаленных сотрудников для получения дохода для режима КНДР и уклонения от санкций, сообщил помощник директора киберотдела ФБР Брайан Уорндран. Поделиться

Минюст США

По материалам дела, в период с апреля 2018 года по август 2024 года мошенники получили работу по меньшей мере в 64 американских ИТ-компаниях.

Только от 10 из этих компаний преступники получили прибыль в размере 866 тыс 255, большая часть этих средств была отмыта через банки в Китае.

Для получения работы мошенники использовали поддельные и похищенные документы, включая американские паспорта.

Два участника схемы получали ноутбуки от работодателей, загружая и устанавливая на них программное обеспечение удаленного доступа без авторизации, чтобы облегчить доступ ИТ-работников.

Они также стали участниками сговора по отмыванию денег за удаленную работу через различные учетные записи, предназначенные для продвижения схемы и сокрытия доходов от нее.

При доказательстве вины подсудимым грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Как КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов на мошенничестве с западными компаниями

По информации Минюста США, тысячи квалифицированных северокорейских ИТ-работников были отправлены преимущественно на территорию России и Китая с целью мошеннических схем в американских компаниях и формирования незаконной прибыли для КНДР.

Схемы предполагают использование псевдонимной электронной почты, социальных сетей, платежной платформы и аккаунтов онлайн-сайтов трудоустройства, а также фальшивых веб-сайтов, прокси-компьютеров и привлечения третьих лиц, проживающих в Соединенных Штатах и других странах.