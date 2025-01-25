У Мін'юсті США заявили про висунення звинувачень двом громадянам Північної Кореї та трьом іхнім спільникам за організацію шахрайської схеми, яка приносила дохід КНДР.

Що відомо про масштабну шахрайську схему громадян КНДР у США

Зазначається, що громадяни Північної Кореї, громадянин Мексики та двоє громадян США у шахрайський спосіб отримували дистанційну роботу у сфері ІТ у десятках американських компаній.

Розслідування ФБР виявило багаторічну змову з призначення північнокорейських ІТ-працівників як віддалених співробітників для отримання доходу для режиму КНДР і ухилення від санкцій, — повідомив помічник директора кібервідділу ФБР Браян Ворндран. Поширити

Мін'юст США

За матеріалами справи, у період з квітня 2018 року по серпень 2024 шахраї отримали роботу щонайменше у 64 американських ІТ-компаніях.

Тільки від 10 з цих компаній злочинці отримали прибуток у розмірі 866 тис 255, більшу частину цих коштів було відмито через банки у Китаї.

Для отримання роботи шахраї використовували підроблені та викрадені документи, включно із американськими паспортами.

Двоє учасників схеми отримували ноутбуки від роботодавців, завантажуючи та встановлюючи на них програмне забезпечення віддаленого доступу без авторизації, щоб полегшити доступ ІТ-працівників.

Вони також стали учасниками змови з відмивання грошей за віддалену роботу через різноманітні облікові записи, призначені для просування схеми та приховування доходів від неї.

У разі доведення вини підсудним загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Як КНДР заробляє сотні мільйонів доларів на шахрайстві із західними компаніями

За інформацією Мін’юсту США, тисячі кваліфікованих північнокорейських ІТ-працівників були відправлені переважно на територію Росії та Китаю із метою шахрайських схем в американських компаніях та формування незаконного прибутку для КНДР.

Схеми передбачають використання псевдонімної електронної пошти, соціальних мереж, платіжної платформи та облікових записів онлайн-сайтів працевлаштування, а також фальшивих веб-сайтів, проксі-комп’ютерів і залучення третіх осіб, які проживають у Сполучених Штатах та інших країнах.