В США разрабатывают новую стратегию помощи Украине — WP

Стратегия США по поддержке Украины направлена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики.

Какую стратегию разрабатывает США для помощи Украине

По словам одного из источников, идея состоит в том, чтобы позиционировать Украину как такую, что пока удерживает свои позиции на поле боя, но "вывести их на другую траекторию, чтобы быть намного сильнее до конца 2024 года... и вывести их на более устойчивый путь».

Администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в Конгрессе. Эти планы не предполагают значительных приобретений Украины по поводу попыток вернуть контроль над утраченными территориями, — пишет издание. Поделиться

Каждая сторона готовит документ, в котором изложены его конкретные обязательства на период до десяти лет в будущем.

Будет ли успешна стратегия США для Украины

Но, отмечает издание, успех стратегии почти полностью зависит от Соединенных Штатов, которые на сегодняшний день являются крупнейшим донором Украины — в отношении денег и оборудования, а также они (США — ред.) координатор многосторонних усилий.

По словам американских чиновников, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также развитие будущих украинских вооруженных сил, способных сдерживать российскую агрессию.

Он будет содержать конкретные обязательства и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также будут способствовать проведению политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.

Документ о помощи США, по словам американских чиновников, непосредственно участвующих в его планировании, состоит из четырех этапов: воевать, строить, восстанавливать и реформировать.

План также предусматривает дополнительную противовоздушную оборону для создания защитных "пузырьков" вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы, что позволит восстановить ключевые отрасли украинской экономики.