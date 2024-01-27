В США разрабатывают новую стратегию помощи Украине — WP

Стратегия США по поддержке Украины направлена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики.
Какую стратегию разрабатывает США для помощи Украине
По словам одного из источников, идея состоит в том, чтобы позиционировать Украину как такую, что пока удерживает свои позиции на поле боя, но "вывести их на другую траекторию, чтобы быть намного сильнее до конца 2024 года... и вывести их на более устойчивый путь».
Каждая сторона готовит документ, в котором изложены его конкретные обязательства на период до десяти лет в будущем.
Будет ли успешна стратегия США для Украины
Но, отмечает издание, успех стратегии почти полностью зависит от Соединенных Штатов, которые на сегодняшний день являются крупнейшим донором Украины — в отношении денег и оборудования, а также они (США — ред.) координатор многосторонних усилий.
По словам американских чиновников, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также развитие будущих украинских вооруженных сил, способных сдерживать российскую агрессию.
Он будет содержать конкретные обязательства и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также будут способствовать проведению политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.
Документ о помощи США, по словам американских чиновников, непосредственно участвующих в его планировании, состоит из четырех этапов: воевать, строить, восстанавливать и реформировать.
План также предусматривает дополнительную противовоздушную оборону для создания защитных "пузырьков" вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы, что позволит восстановить ключевые отрасли украинской экономики.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-