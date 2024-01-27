У США розробляють нову стратегію допомоги Україні — WP
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У США розробляють нову стратегію допомоги Україні — WP

США
Джерело:  The Washington Post

Стратегія США щодо підтримки України спрямована не на спроби повернути контроль над втраченими територіями в 2024 році, а на оборону та зміцнення збройних сил та економіки.

Яку стратегію розрозбляє США для допомоги Україні

За словами одного з джерел, ідея полягає в тому, щоб позиціонувати Україну як таку, що поки що утримує свої позиції на полі бою, але "вивести їх на іншу траєкторію, щоб бути набагато сильнішими до кінця 2024 року... і вивести їх на більш стійкий шлях".

Адміністрація Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки Києва, попри труднощі з фінансуванням у Конгресі. Ці плани не передбачають значних придбань України щодо спроб повернути контроль над втраченими територіями, — пише видання.

Кожна сторона готує документ, в якому викладені її конкретні зобов'язання на період до десяти років у майбутньому.

Чи буде успішною стратегію США для України

Але, зазначає видання, успіх стратегії майже повністю залежить від Сполучених Штатів, які на сьогодні є найбільшим донором України — щодо грошей та обладнання, а також вони (США — ред.) є координатором багатосторонніх зусиль.

За словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розбудову майбутніх українських збройних сил, здатних стримувати російську агресію.

Він міститиме конкретні зобов’язання та програми, які допоможуть захистити, відновити і розширити промислову й експортну базуи України, а також сприятимуть проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інституції.

Документ щодо допомоги США, за словами американських чиновників, які беруть безпосередню участь у його плануванні, складається з чотирьох етапів: воювати, будувати, відновлювати і реформувати.

План також передбачає додаткову протиповітряну оборону для створення захисних "бульбашок" навколо українських міст за межами Києва та Одеси, що дозволить відновити ключові галузі української економіки.

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