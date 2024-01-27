У США розробляють нову стратегію допомоги Україні — WP

Стратегія США щодо підтримки України спрямована не на спроби повернути контроль над втраченими територіями в 2024 році, а на оборону та зміцнення збройних сил та економіки.
Яку стратегію розрозбляє США для допомоги Україні
За словами одного з джерел, ідея полягає в тому, щоб позиціонувати Україну як таку, що поки що утримує свої позиції на полі бою, але "вивести їх на іншу траєкторію, щоб бути набагато сильнішими до кінця 2024 року... і вивести їх на більш стійкий шлях".
Кожна сторона готує документ, в якому викладені її конкретні зобов'язання на період до десяти років у майбутньому.
Чи буде успішною стратегію США для України
Але, зазначає видання, успіх стратегії майже повністю залежить від Сполучених Штатів, які на сьогодні є найбільшим донором України — щодо грошей та обладнання, а також вони (США — ред.) є координатором багатосторонніх зусиль.
За словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розбудову майбутніх українських збройних сил, здатних стримувати російську агресію.
Він міститиме конкретні зобов’язання та програми, які допоможуть захистити, відновити і розширити промислову й експортну базуи України, а також сприятимуть проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інституції.
Документ щодо допомоги США, за словами американських чиновників, які беруть безпосередню участь у його плануванні, складається з чотирьох етапів: воювати, будувати, відновлювати і реформувати.
План також передбачає додаткову протиповітряну оборону для створення захисних "бульбашок" навколо українських міст за межами Києва та Одеси, що дозволить відновити ключові галузі української економіки.
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