В США республиканцы готовят собственный пакет помощи Украине — что он предполагает

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей, занимающихся национальной безопасностью, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

Предлагающие республиканцы в возможном пакете помощи Украине

По данным NBC News, пакет должен стать альтернативой, которую, как они надеются, может принять Конгресс, не оттолкнув консерваторов, выступающих против дальнейшей помощи Украине.

Ссылаясь на три анонимных источника, издание пишет, что планы еще находятся на предварительных стадиях и далеко не полностью сформированы.

Однако республиканцы, поддерживающие Украину, хотят быть готовы к его принятию, как только 22 марта Конгресс объявит очередной срок прекращения работы правительства.

Дополнительное ожидание может привести к тому, что принятие критически важной помощи для Украины будет перенесено на апрель, учитывая запланированный двухнедельный перерыв в Конгрессе в конце марта.

Среди выдвигаемых предложений есть рассмотрение части невоенной помощи как тип займа, сказали председатель комитета по иностранным делам Майк Макколл и сенатор Линдси Грэм.

Экономическая помощь для поддержки общей работы правительства Украины и его долгосрочных усилий по восстановлению согласно этому плану будет зависеть от займа.

Российские активы, конфискованные правительством США из-за санкций, также могут быть использованы в качестве залога для займов украинцам, сказал Макколл, добавив, что план также может иметь щедрую систему погашения кредита.

Предложение ссуд как часть пакета призвано облегчить беспокойство консерваторов Палаты представителей, которые критиковали миллиардную помощь США Украине и заявили, что не будут поддерживать отправку дополнительных долларов налогоплательщиков США без долгосрочного плана победы в войне.

В Палате представителей не могут принять помощь союзникам

Сенат США 13 февраля одобрил законопроект о международной помощи союзникам США — Украине, Израилю и Тайваню — на 93 млрд долларов.

Украине предусмотрено выделить 60 млрд долларов, Израилю — 14 млрд, 4,83 миллиарда — поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

9,15 млрд. предусматривается для гуманитарной помощи для гражданских в Газе, Западном берегу, Украине.

Чтобы пакет был одобрен, за него должна проголосовать Палата представителей, однако спикер Джонсон заявляет, что насущнее для США вопрос охраны южной границы и не ставит на голосование пакет помощи союзникам.

После принятия законопроекта его должен подписать президент Джо Байден.