У США республіканці готують власний пакет допомоги Україні — що він передбачає

Спікер Палати представників США Майк Джонсон і голови ключових комітетів Палати представників, які займаються національною безпекою, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

Що пропонують республіканці у можливому пакеті допомоги Україні

За даними NBC News, пакет має стати альтернативою, яку, як вони сподіваються, може прийняти Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Посилаючись на три анонімних джерела, видання пише, що ще плани перебувають на попередніх стадіях і далеко не повністю сформовані.

Однак республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до його прийняття, як тільки 22 березня Конгрес оголосить черговий термін припинення роботи уряду.

Додаткове очікування може призвести до того, що ухвалення критично важливої допомоги для України перенесуть на квітень, враховуючи заплановану двотижневу перерву в Конгресі наприкінці березня.

Серед пропозицій, які висуваються, є розгляд частини невійськової допомоги як тип позики, сказали голова комітету із закордонних справ Майк МакКол і сенатор Ліндсі Грем.

Економічна допомога для підтримки загальної роботи уряду України та його довгострокових зусиль з відновлення згідно з цим планом буде залежати від позики.

Російські активи, конфісковані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава для позик українцям, сказав МакКол, додавши, що план також може мати щедру систему погашення кредиту.

Пропозиція позик як частина пакету покликана полегшити занепокоєння консерваторів Палати представників, які критикували мільярдну допомогу США Україні та заявили, що не підтримуватимуть надсилання додаткових доларів платників податків США без довгострокового плану перемоги у війні.

У Палаті представників не можуть ухвалити допомогу союзникам

Сенат США 13 лютого схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу союзникам США — Україні, Ізраїлю та Тайваню — на 93 млрд доларів.

Україні передбачено виділити 60 млрд доларів, Ізраїлю — 14 млрд, 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

9,15 млрд передбачається для гуманітарної допомоги для цивільних у Газі, Західному березі, Україні.

Щоб пакет був схвалений, за нього має проголосувати Палата представників, однак спікер Джонсон заявляє, що нагальнішим для США є питання охорони південного кордону і не ставить на голосування пакет допомоги союзникам.

Після ухвалення законопроєкту його має підписати президент Джо Байден.