В США родился самый "старший" ребенок в истории человечества

В Штатах заявили о новом рекорде искусственного оплодотворения. Речь идет о том, что 26 июля на свет появился ребенок, эмбрион которого хранили более 30 лет в замороженном состоянии.
Главные тезисы
- Малыш очень спокоен, а члены семьи в восторге.
- Отец малыша, 34-летний Тим Пирс, был еще ребенком, когда эмбрион заморозили.
Что известно о новом рекорде
Как удалось узнать журналистам, родители малыша — Линдси и Тим Пирс — родом из американского штата Огайо.
Новорожденного мальчика назвали Тедеус Дэниел Пирс, сообщает MIT Technology Review.
Журналисты обращают внимание на то, что биологическая мать ребенка заморозила эмбрион в 1994 году.
В ноябре прошлого года этот эмбрион был использован во время искусственного оплодотворения Линдси Пирс.
Женщина рассказала представител/м СМИ, что малыш очень спокоен.
Члены семьи в восторге от появления этого "драгоценного малыша" и чувствуют себя героями "научно-популярного фильма".
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