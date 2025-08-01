В США родился самый "старший" ребенок в истории человечества

В Штатах заявили о новом рекорде искусственного оплодотворения. Речь идет о том, что 26 июля на свет появился ребенок, эмбрион которого хранили более 30 лет в замороженном состоянии.

Что известно о новом рекорде

Как удалось узнать журналистам, родители малыша — Линдси и Тим Пирс — родом из американского штата Огайо.

Новорожденного мальчика назвали Тедеус Дэниел Пирс, сообщает MIT Technology Review.

Журналисты обращают внимание на то, что биологическая мать ребенка заморозила эмбрион в 1994 году.

Необычному донорству способствовало Христианское агентство по "усыновлению эмбрионов": биологическая мать и приемные родители связаны через это агентство. Поделиться

В ноябре прошлого года этот эмбрион был использован во время искусственного оплодотворения Линдси Пирс.

Женщина рассказала представител/м СМИ, что малыш очень спокоен.

Члены семьи в восторге от появления этого "драгоценного малыша" и чувствуют себя героями "научно-популярного фильма".