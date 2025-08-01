У США народилася "найстарша" дитина в історії людства

У Штатах заявили про новий рекорд штучного запліднення. Йдеться про те, що 26 липня на світ з'явилася дитина, ембріон якої зберігали понад 30 років у замороженому стані.

Що відомо про новий рекорд

Як вдалося дізнатися журналістам, батьки малюка — Ліндсі та Тім Пірс — родом з американського штату Огайо.

Новонародженого хлопчика назвали Тедеус Деніел Пірс, повідомляє MIT Technology Review.

Журналісти звертають увагу на те, що біологічна мати дитини заморозила ембріон у 1994 року.

Незвичному донорству сприяла Християнська агенція з "усиновлення ембріонів": біологічна мати і прийомні батьки пов'язані через цю агенцією. Таких організацій кілька в США, і вони декларують місію "спасіння життів", спонукаючи людей використовувати ембріони, що зберігалися довгий час. Поширити

У листопаді минулого року цей ембріон використали під час штучного запліднення Ліндсі Пірс.

Жінка розповіла представника ЗМІ, що малюк дуже спокійний.

Члени сім'ї у захваті від появи цього "дорогоцінного малюка" та відчувають себе героями"науково-популярного фільму".