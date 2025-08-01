У США народилася "найстарша" дитина в історії людства

У Штатах заявили про новий рекорд штучного запліднення. Йдеться про те, що 26 липня на світ з'явилася дитина, ембріон якої зберігали понад 30 років у замороженому стані.
Головні тези:
- Малюк дуже спокійний, а члени родини у захваті.
- Батько малюка, 34-річний Тім Пірс, був ще дитиною, коли ембріон заморозили.
Що відомо про новий рекорд
Як вдалося дізнатися журналістам, батьки малюка — Ліндсі та Тім Пірс — родом з американського штату Огайо.
Новонародженого хлопчика назвали Тедеус Деніел Пірс, повідомляє MIT Technology Review.
Журналісти звертають увагу на те, що біологічна мати дитини заморозила ембріон у 1994 року.
У листопаді минулого року цей ембріон використали під час штучного запліднення Ліндсі Пірс.
Жінка розповіла представника ЗМІ, що малюк дуже спокійний.
Члени сім'ї у захваті від появи цього "дорогоцінного малюка" та відчувають себе героями"науково-популярного фільму".
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