У США народилася "найстарша" дитина в історії людства
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У США народилася "найстарша" дитина в історії людства

Що відомо про новий рекорд
Джерело:  online.ua

У Штатах заявили про новий рекорд штучного запліднення. Йдеться про те, що 26 липня на світ з'явилася дитина, ембріон якої зберігали понад 30 років у замороженому стані. 

Головні тези:

  •  Малюк дуже спокійний, а члени родини у захваті.
  • Батько малюка, 34-річний Тім Пірс, був ще дитиною, коли ембріон заморозили. 

Що відомо про новий рекорд

Як вдалося дізнатися журналістам, батьки малюка — Ліндсі та Тім Пірс — родом з американського штату Огайо.

Новонародженого хлопчика назвали Тедеус Деніел Пірс, повідомляє MIT Technology Review.

Журналісти звертають увагу на те, що біологічна мати дитини заморозила ембріон у 1994 року.

Незвичному донорству сприяла Християнська агенція з "усиновлення ембріонів": біологічна мати і прийомні батьки пов'язані через цю агенцією. Таких організацій кілька в США, і вони декларують місію "спасіння життів", спонукаючи людей використовувати ембріони, що зберігалися довгий час.

У листопаді минулого року цей ембріон використали під час штучного запліднення Ліндсі Пірс.

Жінка розповіла представника ЗМІ, що малюк дуже спокійний.

Члени сім'ї у захваті від появи цього "дорогоцінного малюка" та відчувають себе героями"науково-популярного фільму".

Батько малюка, 34-річний Тім Пірс, був ще дитиною, коли ембріон заморозили. Біологічній матері малюка, Лінді Арчерд, зараз 62 роки.

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