В США создали устройство для чтения мыслей
В США создали устройство для чтения мыслей

Что известно о новой революционной разработке
Источник:  Financial Times

Стэнфордский университет объявил о разработке экспериментального нейрокомпьютерного интерфейса (brain-computer interface, BCI), который способен "читать" мнения.

Главные тезисы

  • Это первый мозговой чип, расшифровывающий и озвучивающий "внутренний язык".
  • Процесс считывания мыслей начинается только после разрешения человека.

Что известно о новой революционной разработке

По словам ученых, во время первых этапов испытаний устройство продемонстрировало точность распознавания в 74% случаев.

Что важно понимать, это "первый" мозговой чип, расшифровывающий и озвучивающий "внутренний язык".

Ученые обращают внимание на то, что речь идет об импланте, который может считывать генерируемые нейронные сигналы, когда испытуемый думает о каком-то слове или предложении, и выводит их на экран.

Ранее ученые уже преуспевали в расшифровке языка, когда пациенты пытались шевелить ртом, языком, губами или голосовыми связями. Главное же отличие новой разработки в том, что ее можно применять у людей, которые физически не могут даже попытаться произнести слова.

Кроме того, указано, что устройство начинает считывать мысли только после пароля, который пользователь должен был "озвучить" у себя в уме.

Разработчики также объяснили: чтобы превратить собранную нейронную активность в слова, которые пациент хочет произнести, они используют методы машинного обучения.

Что важно понимать, работы над технологией до сих пор продолжаются, однако этот прорыв может изменить жизнь многих людей.

