В США создали устройство для чтения мыслей

Стэнфордский университет объявил о разработке экспериментального нейрокомпьютерного интерфейса (brain-computer interface, BCI), который способен "читать" мнения.
Главные тезисы
- Это первый мозговой чип, расшифровывающий и озвучивающий "внутренний язык".
- Процесс считывания мыслей начинается только после разрешения человека.
Что известно о новой революционной разработке
По словам ученых, во время первых этапов испытаний устройство продемонстрировало точность распознавания в 74% случаев.
Что важно понимать, это "первый" мозговой чип, расшифровывающий и озвучивающий "внутренний язык".
Ученые обращают внимание на то, что речь идет об импланте, который может считывать генерируемые нейронные сигналы, когда испытуемый думает о каком-то слове или предложении, и выводит их на экран.
Кроме того, указано, что устройство начинает считывать мысли только после пароля, который пользователь должен был "озвучить" у себя в уме.
Разработчики также объяснили: чтобы превратить собранную нейронную активность в слова, которые пациент хочет произнести, они используют методы машинного обучения.
Что важно понимать, работы над технологией до сих пор продолжаются, однако этот прорыв может изменить жизнь многих людей.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-