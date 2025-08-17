В США создали устройство для чтения мыслей

Что известно о новой революционной разработке

По словам ученых, во время первых этапов испытаний устройство продемонстрировало точность распознавания в 74% случаев.

Что важно понимать, это "первый" мозговой чип, расшифровывающий и озвучивающий "внутренний язык".

Ученые обращают внимание на то, что речь идет об импланте, который может считывать генерируемые нейронные сигналы, когда испытуемый думает о каком-то слове или предложении, и выводит их на экран.

Ранее ученые уже преуспевали в расшифровке языка, когда пациенты пытались шевелить ртом, языком, губами или голосовыми связями. Главное же отличие новой разработки в том, что ее можно применять у людей, которые физически не могут даже попытаться произнести слова.

Кроме того, указано, что устройство начинает считывать мысли только после пароля, который пользователь должен был "озвучить" у себя в уме.

Разработчики также объяснили: чтобы превратить собранную нейронную активность в слова, которые пациент хочет произнести, они используют методы машинного обучения.