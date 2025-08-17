У США створили пристрій для читання думок

Стенфордський університет оголосив про розробку експериментального нейрокомп'ютерного інтерфейсу (brain-computer interface, BCI), який здатний "читати" думки.
Головні тези:
- Це перший мозковий чіп, який розшифровує і озвучує “внутрішню мову”.
- Процес зчитування думок відбувається лише після дозволу людини.
Що відомо про нову революційну розробку
За словами вчених, під час перших етапів випробувань пристрій продемонстрував точність розпізнавання в 74% випадків.
Що важливо розуміти, це "перший" мозковий чіп, який розшифровує й озвучує "внутрішню мову".
Науковці звертають увагу на те, що йдеться про імплант, який може зчитувати нейронні сигнали, що генеруються, коли випробовуваний думає про якесь слово або речення, і виводить їх на екран.
Окрім того, наголошується, що пристрій починає зчитувати думки лише після пароля, який користувач повинен був "озвучити" у себе в голові.
Розробники також пояснили: щоб перетворити зібрану нейронну активність на слова, які пацієнт хоче вимовити, вони використовують методи машинного навчання.
Що важливо розуміти, роботи над технологією досі тривають, однак цей прорив може змінити життя багатьох людей.
