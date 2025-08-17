У США створили пристрій для читання думок

Що відомо про нову революційну розробку

За словами вчених, під час перших етапів випробувань пристрій продемонстрував точність розпізнавання в 74% випадків.

Що важливо розуміти, це "перший" мозковий чіп, який розшифровує й озвучує "внутрішню мову".

Науковці звертають увагу на те, що йдеться про імплант, який може зчитувати нейронні сигнали, що генеруються, коли випробовуваний думає про якесь слово або речення, і виводить їх на екран.

Раніше вчені вже досягали успіхів у розшифровці мови, коли пацієнти намагалися ворушити ротом, язиком, губами або голосовими зв'язками. Головна ж відмінність нової розробки в тому, що її можна застосовувати у людей, які фізично не можуть навіть спробувати вимовити слова.

Окрім того, наголошується, що пристрій починає зчитувати думки лише після пароля, який користувач повинен був "озвучити" у себе в голові.

Розробники також пояснили: щоб перетворити зібрану нейронну активність на слова, які пацієнт хоче вимовити, вони використовують методи машинного навчання.