Высший суд штата Колорадо в США рассмотрел иск, поданный зоозащитниками от имени 5 слонов из местного зоопарка по их освобождению.

Как завершилось рассмотрение судебного дела по освобождению слонов из зоопарка в Колорадо

Согласно решению суда, животные останутся в зоопарке, поскольку не имеют законного права требовать своего освобождения, потому что не являются людьми.

Решение суда требует оставить слонов Джамбо, Кимба, ЛуЛу, Лаки и Мисси в зоопарке Шайенн Маунтин в Колорадо-Спрингс.

Оба иска от имени слонов были поданы неприбыльной организации по защите прав животных Nonhuman Rights Project на основании правовой доктрины «Habeas corpus», утверждающей, что любое лицо имеет право на физическую свободу или защиту от незаконного задержания.

Слоны в неволе

Habeas corpus может быть инициирована как самим заключенным, так и другим лицом, действующим в его интересах.

Защитники прав животных ссылались на свидетельства семи биологов, утверждавших, что по социальности, мобильности и когнитивным способностям слоны подобны людям.

Они пытались доказать суду, что слоны обладают самосознанием, эмпатией и во время пребывания в зоопарке могут испытывать скуку и стресс, которые могут вызвать повреждение мозга.

Как зоозащитники отреагировали на решение суда

Однако суд заявил, что закон штата Колорадо о Habeas corpus может применяться исключительно к людям, а не к животным, не принадлежащим к людям, независимо от того, насколько они могут быть когнитивно, психологически или социально развиты.

В судебном решении подчеркивается, что уступка Nonhuman Rights Project при слушании устных аргументов относительно того, что они требуют для слонов заменить вид их содержания в неволе вместо предоставления животным полной свободы, является еще одной причиной относиться к ним и людям по-разному.

Дело не влияет на наше отношение к этим величественным животным вообще или к этим пяти слонам в частности. Поскольку слон не человек, слоны по этому делу не имеют права подавать иск о применении Habeas corpus, — объясняет решение судья Мария Беркенкоттер. Поделиться

Защитники прав животных из Nonhuman Rights Project заявили, что решение суда увековечивает несправедливость и обрекает слонов на психические и физические страдания на протяжении всей их жизни.

Зоопарк приветствовал результат, хотя и выразил разочарование тем, что потратил 19 месяцев на защиту от «несерьезного» дела, которое группа по защите прав животных безуспешно вела против нескольких других зоопарков.

Беркенкоттер также подчеркнула, что законодатели, а не судьи, имеют наилучшие возможности для расширения юридических прав животных, не являющихся людьми.

В 2015 году впервые в истории США суд принял решение, что шимпанзе, содержащиеся в научно-исследовательском центре университета штата Нью-Йорк в Стоун-Бруке, имеют право человека «Habeas corpus» — им устанавливается презумпция незаконности задержания.

Своим решением судья запретила содержать шимпанзе по имени Геркулес и Лео. Однако впоследствии изменила свое решение, вычеркнув формулировку «Habeas corpus».