Вищий суд штату Колорадо у США розглянув позов, поданий зоозахисниками від імені 5 слонів з місцевого зоопарку щодо їхнього звільнення.

Як завершився розгляд судової справи щодо звільнення слонів з зоопарку у Колорадо

Згідно з рішенням суду, тварини залишаться у зоопарку, оскільки не мають законного права вимагати свого звільнення бо не є людьми.

Рішення суду вимагає залишити слонів Джамбо, Кімба, ЛуЛу, Лакі і Міссі в зоопарку Шайєнн Маунтін в Колорадо-Спрінгс.

Обидва позови від імені слонів були подані неприбутковою організацію з захисту прав тварин Nonhuman Rights Project на підставі правової доктрини «Habeas corpus», яка стверджує, що будь-яка особа має право на фізичну свободу або захист від незаконного затримання.

Слони у неволі

Habeas corpus може бути ініційована як самим ув'язненим, так і іншою особою, яка діє в його інтересах.

Захисники прав тварин посилались на свідчення семи біологів, які стверджували, що за соціальністю, мобільністю та когнитивними здібностями слони подібні до людей.

Вони намагались довести суду, що слони мають самосвідомість, емпатію і під час перебування у зоопарку можуть відчувати нудьгу та стрес, які можуть викликати пошкодження мозку.

Як зоозахисники відреагували на рішення суду

Однак суд заявив, що закон штату Колорадо про Habeas corpus може застосовуватись виключно до людей, а не до тварин, які не належать до людей, незалежно від того, наскільки когнітивно, психологічно або соціально розвиненими вони можуть бути.

У судовому рішенні підкреслюється, що поступка Nonhuman Rights Project під час слухання усних аргументів щодо того, що вони вимагають для слонів замінити вид їхнього утримання у неволі замість надання тваринам повної свободи, є ще однією причиною ставитися до них і людей по-різному.

Справа не впливає на наше ставлення до цих величних тварин взагалі або до цих п'ятьох слонів зокрема. Оскільки слон не є людиною, слони в цій справі не мають права подавати позов про застосування Habeas corpus, — пояснює рішення суддя Марія Беркенкоттер. Поширити

Захисники прав тварин з Nonhuman Rights Project заявили, що рішення суду увічнює несправедливість і прирікає слонів на психічні і фізичні страждання протягом усього їхнього життя.

Натомість зоопарк привітав результат, хоча й висловив розчарування тим, що витратив 19 місяців на захист від «несерйозної» справи, яку група з захисту прав тварин безуспішно вела проти кількох інших зоопарків.

Беркенкоттер також підкреслила, що законодавці, а не судді, мають найкращі можливості для розширення юридичних прав тварин, які не є людьми.

У 2015 році вперше в історії США суд ухвалив рішення, що шимпанзе, які утримуються в науково-дослідному центрі університету штату Нью-Йорк у Стоун-Брук, мають право людини «Habeas corpus» — їм встановлюється презумпція незаконності затримання.

Своєю ухвалою суддя заборонила утримувати шимпанзе на ім'я Геркулес і Лео. Однак згодом змінила своє рішення, викресливши формулювання «Habeas corpus».