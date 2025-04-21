В США тысячи служащих получили доступ к конфиденциальным документам Белого дома

Тысячам сотрудникам Администрации общих служб США (GSA) случайно предоставили доступ к папке в Google Drive, которая содержала чувствительные документы, в том числе планы этажей Белого дома.
Главные тезисы
- Более 11 тысяч сотрудников GSA случайно получили доступ к конфиденциальным документам, включая планы Белого дома.
- Часть файлов имела отметку CUI, свидетельствующую об их чувствительном характере и необходимости защиты.
- Доступ был открыт для изменений, а не только для просмотра, создавая потенциальную угрозу безопасности информации.
Более 11 тыс человек узнали конфиденциальную информацию Белого дома
Записи, с которыми ознакомились журналисты, свидетельствуют, что сотрудники непреднамеренно предоставили доступ в папку всему персоналу GSA — а это более 11 200 человек.
В этой папке были чувствительны данные, например потенциально засекреченные планы этажей Белого дома, детали проектируемых взрывозащитных дверей для Центра посетителей Белого дома, а также банковские реквизиты подрядчика, помогавшего в проведении пресс-конференции администрации Дональда Трампа.
Точно неизвестно, имеют ли эти данные гриф секретности, однако 9 из 15 файлов в папке имели отметку CUI (Controlled Unclassified Information) — контролируемая незасекреченная информация, то есть чувствительные данные, которые не подпадают под классификацию тайных, но все равно должны быть защищены.
Совместный доступ к файлам продолжался, по меньшей мере, с начала 2021 года — с начала президентства Джо Байдена, и продолжился при администрации Трампа.
К 17 апреля ИТ-команда обнаружила владельцев файлов и отменила общий доступ к ним более 11 тысяч работников. Сейчас идет расследование.
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