В США тысячи служащих получили доступ к конфиденциальным документам Белого дома

Тысячам сотрудникам Администрации общих служб США (GSA) случайно предоставили доступ к папке в Google Drive, которая содержала чувствительные документы, в том числе планы этажей Белого дома.

Более 11 тыс человек узнали конфиденциальную информацию Белого дома

Записи, с которыми ознакомились журналисты, свидетельствуют, что сотрудники непреднамеренно предоставили доступ в папку всему персоналу GSA — а это более 11 200 человек.

В этой папке были чувствительны данные, например потенциально засекреченные планы этажей Белого дома, детали проектируемых взрывозащитных дверей для Центра посетителей Белого дома, а также банковские реквизиты подрядчика, помогавшего в проведении пресс-конференции администрации Дональда Трампа.

Точно неизвестно, имеют ли эти данные гриф секретности, однако 9 из 15 файлов в папке имели отметку CUI (Controlled Unclassified Information) — контролируемая незасекреченная информация, то есть чувствительные данные, которые не подпадают под классификацию тайных, но все равно должны быть защищены.

По меньшей мере, 10 из файлов были открыты для редактирования, а не только для просмотра — то есть все сотрудники GSA могли изменять их содержимое. Поделиться

Совместный доступ к файлам продолжался, по меньшей мере, с начала 2021 года — с начала президентства Джо Байдена, и продолжился при администрации Трампа.