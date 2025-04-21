У США тисячі службовців отримали доступ до конфіденційних документів Білого дому
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У США тисячі службовців отримали доступ до конфіденційних документів Білого дому

Білий дім
Джерело:  The Washington Post

Тисячам працівникам Адміністрації загальних служб США (GSA) випадково надали доступ до теки в Google Drive, яка містила чутливі документи, зокрема плани поверхів Білого дому.

Головні тези:

  • Понад 11 тисяч співробітників GSA випадково отримали доступ до теки в Google Drive з чутливими документами, такими як плани поверхів Білого дому.
  • Частина файлів мала позначку CUI (Controlled Unclassified Information), що свідчить про їх чутливий характер і необхідність захисту.
  • Доступ до цих даних був відкритий для редагування, а не лише для перегляду, що створювало потенційну загрозу безпеці конфіденційної інформації.

Понад 11 тис людей дізналися конфіденційну інформацію Білого дому

Записи, з якими ознайомились журналісти, свідчать, що співробітники ненавмисно надали доступ до теки всьому персоналу GSA — а це понад 11 200 людей.

У цій теці були чутливі дані, як-от потенційно засекречені плани поверхів Білого дому, деталі проєктованих вибухозахисних дверей для Центру відвідувачів Білого дому, а також банківські реквізити підрядника, який допомагав у проведенні пресконференції адміністрації Дональда Трампа.

Точно невідомо, чи ці дані мають гриф секретності, однак 9 із 15 файлів у теці мали позначку CUI (Controlled Unclassified Information) — контрольована незасекречена інформація, тобто чутливі дані, які не підпадають під класифікацію таємних, але все одно мають бути захищені.

Щонайменше 10 із файлів були відкриті для редагування, а не лише для перегляду — тобто всі співробітники GSA могли змінювати їхній вміст.

Спільний доступ до файлів тривав щонайменше з початку 2021 року — з початку президентства Джо Байдена, і продовжився за адміністрації Трампа.

До 17 квітня ІТ-команда виявила власників файлів і скасувала спільний доступ до них для понад 11 тисяч працівників. Зараз триває розслідування.

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