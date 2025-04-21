У США тисячі службовців отримали доступ до конфіденційних документів Білого дому

Тисячам працівникам Адміністрації загальних служб США (GSA) випадково надали доступ до теки в Google Drive, яка містила чутливі документи, зокрема плани поверхів Білого дому.

Понад 11 тис людей дізналися конфіденційну інформацію Білого дому

Записи, з якими ознайомились журналісти, свідчать, що співробітники ненавмисно надали доступ до теки всьому персоналу GSA — а це понад 11 200 людей.

У цій теці були чутливі дані, як-от потенційно засекречені плани поверхів Білого дому, деталі проєктованих вибухозахисних дверей для Центру відвідувачів Білого дому, а також банківські реквізити підрядника, який допомагав у проведенні пресконференції адміністрації Дональда Трампа.

Точно невідомо, чи ці дані мають гриф секретності, однак 9 із 15 файлів у теці мали позначку CUI (Controlled Unclassified Information) — контрольована незасекречена інформація, тобто чутливі дані, які не підпадають під класифікацію таємних, але все одно мають бути захищені.

Щонайменше 10 із файлів були відкриті для редагування, а не лише для перегляду — тобто всі співробітники GSA могли змінювати їхній вміст. Поширити

Спільний доступ до файлів тривав щонайменше з початку 2021 року — з початку президентства Джо Байдена, і продовжився за адміністрації Трампа.