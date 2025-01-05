В США умер ишак Перри — он был прототипом персонажа из "Шрека"

В США 2 января ушел из жизни ишак Перри, ставший прототипом для создания движений персонажа Вислюка из мультфильма «Шрек» Животному было 30 лет.

Как прожил жизнь ишак Перри

Перри долгое время страдал от ламинита — заболевания, вызывающего воспаление чувствительных тканей между копытом и костью. Из-за сильной боли приняли решение усыпить животное.

Лечение включало акупунктуру, лазерную терапию и массаж, однако ни один из методов не дал положительных результатов.

В последние недели жизни смотрители проводили с Перри много времени, поддерживая его, гладя и напоминая, что он всегда будет любимцем.

Мы будем скучать по тебе, Перри. Ты был особым ишаком. Нам удалось тебя знать, и мы никогда тебя не забудем, — написали представители Barron Park Donkey Project. Поделиться

О чем мультфильм «Шрек»

"Шрек" — это анимационный фильм, созданный студией DreamWorks Animation в 2001 году.

Сюжет рассказывает о великане Шреке, который наслаждается одинокой жизнью на своем болоте. Его покой нарушается, когда сказочные персонажи переселяются на его территорию по приказу лорда Фаркуада. Чтобы вернуть свое болото, Шрек отправляется спасать принцессу Фиону. В этом ему помогает друг — веселый и болтливый Осел. Вместе они преодолевают трудности, обретая настоящую дружбу и любовь.

"Шрек" получил премию "Оскар" в 2002 году в категории "Лучший анимационный фильм".

Фильм имеет три продолжения Шрек-2, Шрек-3 Шрек навсегда, а также спин-оффы, посвященные персонажу Кота в сапогах.