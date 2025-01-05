У США помер віслюк Перрі — він був прототипом персонажа із "Шрека"

У США 2 січня пішов із життя віслюк Перрі, який став прототипом для створення рухів персонажа Віслюка з мультфільму «Шрек». Тварині було 30 років.

Як прожив життя віслюк Перрі

Перрі тривалий час страждав від ламініту — захворювання, що викликає запалення чутливих тканин між копитом і кісткою. Через сильний біль ухвалили рішення приспати тварину.

Лікування включало акупунктуру, лазерну терапію та масаж, однак жоден із методів не дав позитивних результатів.

В останні тижні життя доглядачі проводили з Перрі багато часу, підтримуючи його, гладячи та нагадуючи, що він завжди буде улюбленцем.

Ми будемо сумувати за тобою, Перрі. Ти був особливим віслюком. Нам пощастило знати тебе, і ми ніколи тебе не забудемо, — написали представники Barron Park Donkey Project. Поширити

Про що мультфільм «Шрек»

“Шрек” — це анімаційний фільм, створений студією DreamWorks Animation у 2001 році.

Сюжет розповідає про велетня Шрека, який насолоджується самотнім життям на своєму болоті. Його спокій порушується, коли казкові персонажі переселяються на його територію за наказом лорда Фаркуада. Щоб повернути своє болото, Шрек вирушає рятувати принцесу Фіону. У цьому йому допомагає друг — веселий і балакучий Віслюк. Разом вони долають труднощі, знаходячи справжню дружбу та любов.

“Шрек” отримав премію «Оскар» у 2002 році в категорії «Найкращий анімаційний фільм».

Фільм має три продовження «Шрек-2», «Шрек-3» «Шрек назавжди», а також спін-оффи, присвячені персонажу Кота в чоботях.