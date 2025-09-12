В США задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка — что известно
В США задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка — что известно

Кирк
Читати українською
Источник:  The New York Post

Президент США Дональд Трамп объявил утром 12 сентября, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сдал его отец. Источники в правоохранительных органах сообщили, что это 22-летний местный житель Юты Тайлер Робинсон.

Главные тезисы

  • Подозреваемым в убийстве Чарли Кирка является местный житель Юты Тайлер Робинсон.
  • Дональд Трамп выразил уверенность в задержании подозреваемого, утверждая, что его сдал отец.
  • Источники в правоохранительных органах сообщают, что подозреваемый произвел выстрел в Кирка с высоты около 200 ярдов.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Кирка

Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы его поймали, — сказал Трамп в программе Fox & Friends во время прямого интервью в студии кабельного гиганта на Манхэттене, добавив, что услышал об этом за несколько минут до своего интервью в 8 утра.

Кто-то, кто был очень близок ему, сдал его.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Затем президент рассказал, что это был отец подозреваемого, передавший это через «министра, который имел отношение к правоохранительным органам».

Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь. То, что он сделал — Чарли Кирк был лучшим человеком, и он этого не заслуживал.

Трамп не назвал имя подозреваемого. Однако источники в правоохранительных органах сообщили The Post, что это Робинсон, проживающий в Юте.

Считается, что подозреваемый произвел один выстрел с высоты примерно в 200 ярдах от палатки, где сидел 31-летний Кирк в университетском центре Лоси, сообщили ранее власти и источники.

В предварительных сообщениях подозреваемого описывали как вооруженного мужчину в джинсах, черной рубашке и черном жилете, который с длинной винтовкой сидел на крыше здания к востоку от школьной библиотеки.

Подозреваемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон

Кирк, соучредитель Turning Point USA и отец двоих детей, только что ответил на вопросы зрителя о массовых расстрелах, совершенных трансгендерными людьми на западе под открытым небом в кампусе Орем, когда в него попал пуля.

В розыске участвовали сотрудники, по меньшей мере, четырех правоохранительных органов, включая ФБР, полицию Орема, Департамент общественной безопасности штата Юта и полицию Университета долины Юта.

