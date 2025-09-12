В США задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка — что известно

Президент США Дональд Трамп объявил утром 12 сентября, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сдал его отец. Источники в правоохранительных органах сообщили, что это 22-летний местный житель Юты Тайлер Робинсон.
Главные тезисы
- Подозреваемым в убийстве Чарли Кирка является местный житель Юты Тайлер Робинсон.
- Дональд Трамп выразил уверенность в задержании подозреваемого, утверждая, что его сдал отец.
- Источники в правоохранительных органах сообщают, что подозреваемый произвел выстрел в Кирка с высоты около 200 ярдов.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Кирка
Затем президент рассказал, что это был отец подозреваемого, передавший это через «министра, который имел отношение к правоохранительным органам».
Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь. То, что он сделал — Чарли Кирк был лучшим человеком, и он этого не заслуживал.
Трамп не назвал имя подозреваемого. Однако источники в правоохранительных органах сообщили The Post, что это Робинсон, проживающий в Юте.
В предварительных сообщениях подозреваемого описывали как вооруженного мужчину в джинсах, черной рубашке и черном жилете, который с длинной винтовкой сидел на крыше здания к востоку от школьной библиотеки.
Кирк, соучредитель Turning Point USA и отец двоих детей, только что ответил на вопросы зрителя о массовых расстрелах, совершенных трансгендерными людьми на западе под открытым небом в кампусе Орем, когда в него попал пуля.
В розыске участвовали сотрудники, по меньшей мере, четырех правоохранительных органов, включая ФБР, полицию Орема, Департамент общественной безопасности штата Юта и полицию Университета долины Юта.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-