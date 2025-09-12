У США затримали підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка — що відомо

Президент США Дональд Трамп оголосив вранці 12 вересня, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка здав його батько. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що це 22-річний місцевий житель Юти Тайлер Робінсон.
Головні тези:
- Президент США оголосив про затримання підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка.
- Підозрюваним є місцевий житель Юти Тайлер Робінсон.
- За даними джерел в правоохоронних органах, підозрюваний здійснив постріл у Кірка з висоти близько 200 ярдів.
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Кірка
Потім президент розповів, що це був батько підозрюваного, який передав це через «міністра, який мав відношення до правоохоронних органів».
Я сподіваюся, що його визнають винним, і сподіваюся, що він отримає смертну кару. Те, що він зробив — Чарлі Кірк був найкращою людиною, і він цього не заслуговував.
Трамп не назвав ім'я підозрюваного. Однак джерела в правоохоронних органах повідомили The Post, що це Робінсон, який мешкає в Юті.
У попередніх повідомленнях підозрюваного описували як озброєного чоловіка в джинсах, чорній сорочці та чорному жилеті, який з довгою гвинтівкою сидів на даху будівлі на схід від шкільної бібліотеки.
Кірк, співзасновник Turning Point USA та батько двох дітей, щойно відповів на запитання глядача про масові розстріли, скоєні трансгендерними людьми на заході просто неба в кампусі Орем, коли у його влучила куля.
У розшуку брали участь співробітники щонайменше чотирьох правоохоронних органів, включаючи ФБР, поліцію Орема, Департамент громадської безпеки штату Юта та поліцію Університету долини Юта.
