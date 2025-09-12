У США затримали підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка — що відомо

Президент США Дональд Трамп оголосив вранці 12 вересня, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка здав його батько. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що це 22-річний місцевий житель Юти Тайлер Робінсон.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Кірка

Я думаю, що з високою ступенем впевненості ми його спіймали, — сказав Трамп у програмі «Fox & Friends» під час прямого інтерв’ю в студії кабельного гіганта на Манхеттені, додавши, що почув про це за кілька хвилин до свого інтерв’ю о 8 ранку. Поширити

Хтось, хто був дуже близький до нього, здав його. Дональд Трамп Президент США

Потім президент розповів, що це був батько підозрюваного, який передав це через «міністра, який мав відношення до правоохоронних органів».

Я сподіваюся, що його визнають винним, і сподіваюся, що він отримає смертну кару. Те, що він зробив — Чарлі Кірк був найкращою людиною, і він цього не заслуговував.

Трамп не назвав ім'я підозрюваного. Однак джерела в правоохоронних органах повідомили The Post, що це Робінсон, який мешкає в Юті.

Вважається, що підозрюваний здійснив один постріл з висоти приблизно за 200 ярдів від намету, де сидів 31-річний Кірк у університетському центрі Лосі , повідомили раніше влада та джерела. Поширити

У попередніх повідомленнях підозрюваного описували як озброєного чоловіка в джинсах, чорній сорочці та чорному жилеті, який з довгою гвинтівкою сидів на даху будівлі на схід від шкільної бібліотеки.

Підозрюваний у вбивстві Кірка Тайлер Робінсон

Кірк, співзасновник Turning Point USA та батько двох дітей, щойно відповів на запитання глядача про масові розстріли, скоєні трансгендерними людьми на заході просто неба в кампусі Орем, коли у його влучила куля.

У розшуку брали участь співробітники щонайменше чотирьох правоохоронних органів, включаючи ФБР, поліцію Орема, Департамент громадської безпеки штату Юта та поліцію Університету долини Юта.